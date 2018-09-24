السفير الفرنسي يُعاتب برنار باجولي ويؤكد:

تصريحات باجولي شخصية ولا تُمثله إلاّ هو

أكد السفير الفرنسي كزافيي دريانكور، أن تصريحات السفير الفرنسي الأسبق برنار باجولي، حول الجزائر، لا تمثل فرنسا، معتبرا أن ما ورد من تصريحات باجولي في حوار ليومية لوفيغارو لا تمثله إلا هو، مضيفا أنّ باجولي يعلم جيدا بحساسية العلاقات الجزائرية - الفرنسية فلا يجب صب الزيت على النار.

في أول رد رسمي فرنسي على تصريحات السفير الفرنسي الأسبق برنار باجولي حول الجزائر، عاتب السفير الحالي كزافييه دريانكورت سابقه قائلا برنار باجولي أدلى بتصريحات، لذا سأجيب على حد قول الرئيس ميتيران في عام 1985 مع وزيره الأول هو هو، وأنا هو أنا بمعنى أن برنار باجولي هو برنار باجولي، تحدث بصفة شخصية، وخاصة، ولم يلتزم بأي صفة، الحكومة، الرئيس، الإدارة الفرنسية، تحدث باسمه الشخصي.

كما ذكر كزافييه درينكورت أن برنارد باجولي تقلد منصب السفير في الجزائر منذ أكثر من عشر سنوات، حيث قال: شغل برنارد باجولي، منذ أكثر من عشر سنوات، المهام التي هي مخولة لي اليوم، وهو يعرف مدى أهمية هذه الوظيفة، إنها حساسة ومعقدة، دور السفير الفرنسي في الجزائر العاصمة ليس صب الزيت على النار، حتى لو كان زيت الزيتون.

وكان برنار باجولي، الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الخارجي، قد نشر هذا الأسبوع في باريس مذكراته تحت عنوان الشمس لن تشرق من الشرق، متطرقا الى العديد من القضايا في الفترة التي قضاها في الجزائر سنة 1970، وبين سنتي 2006 و2008، حيث انتقد سياسة واقتصاد الحكومات الجزائرية، كما تطرق لقضايا الفساد والملفات المرتبطة بالذاكرة والتاريخ.

في سياق منفصل، قال السفير الفرنسي، إنّ السلطات الفرنسية وضعت إجراءات جديدة للحصول على التأشيرة، وقال خلال تنصيب لجنة الصداقة الفرنسية الجزائرية، أنّ الإجراءات الجديدة تحتم على طالب التأشيرة تقديم ملف كامل، وأضاف السفير أنّ: الإجراءات الجديدة تتمثل في أنه يجب على صاحب الطلب تقديم ملف كامل حتى وإنّ كانت لديه تأشيرات دائمة في السابق.

في سياق متصل، أكد مستشار الصحافة والاتصال بالسفارة الفرنسية بالجزائر، فليب رجيس، عدم منح امتيازات في مجال الموافقة على تأشيرات السفر إلى فرنسا والتي كانت تخص بعض المهن في السابق على غرار، الأطباء، الصحفيين، المحامين، المقاولين وغيرهم. قبل ان يضيف قائلا تأشيرة شنغن ليست حقا بل تخضع لمبدإ السيادة، ومع مسألة الهجرة التي تصنع الحدث في الآونة الأخيرة، من حق أوروبا أن تنظم نفسها.