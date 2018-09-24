التحقيق جارٍ لمعرفة مخططاتهم

توقيف جزائري وسوري في البوسنة بحوزتهما أسلحة

أوقفت أجهزة الأمن البوسنية جزائري وسوري، أول أمس، في سراييفو، وبحوزتهما أسلحة وفقا لما أعلنت عنه الشرطة البوسنية، أمس، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية في القضية.

قالت متحدثة باسم الشرطة البوسنية سوافدا كولديا، حسب ما تداولته وسائل إعلامية إنه في الوقت الحالي لا نعرف ماذا كانا يعتزمان القيام به، وأضافت إن الرجلين حاولا الفرار عندما طلبت الشرطة أوراقهما، غير أنهما اعتقلا بسرعة، علما أنها المرة الأولى التي تكتشف فيها الشرطة البوسنية أسلحة نارية بين المهاجرين الذين يعبرون البوسنة بأعداد كبيرة منذ بداية العام، متجهين إلى أوروبا الغربية، أي أنه يحتمل أن يكون الجزائري الموقوف من المهاجرين الراغبين في بلوغ أوروبا عبر الطرق المعروفة في هذا الصدد. وقد داهمت الشرطة وفق وسائل إعلامية عدة أماكن مرتبطة بهذين الشخصين، وقال المصدر إنه تم العثور على بندقية وأربعة مسدسات وكاتم صوت وأكثر من مئة رصاصة من عيارات مختلفة وتم ضبطها، علما أن المواطن السوري البالغ من العمر 34 عاماً كان مسجلاً رسمياً من قبل سلطات الهجرة، فيما تحقق الشرطة أمس في وضع الجزائري البالغ من العمر 23 عاماً. وتتخوف دول أوربية من استهداف تنظيم داعش للبوسنة قصد ضم عناصر جدد للقتال في صفوفه، خاصة وأن هذه الدولة تعتبر بمثابة معبر للمهاجرين من دول افريقية لبلوغ أوروبا.

زين الدين.ز