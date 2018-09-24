مساهل يشارك بنيويورك في اجتماع وزاري حول الوضع في ليبيا

شارك وزير الخارجية، عبد القادر مساهل الاثنين بدعوة من الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية، جون إيف لودريان، في اجتماع رفيع المستوى حول الوضع في ليبيا.

وحضر الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزراء خارجية وممثلي دول جوار ليبيا وهي الجزائر وتونس ومصر والنيجر وممثلين عن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة إضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوربي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن، فيديريكا موغريني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

في حين سجل كلا من رئيس المجلس الرئاسي لليبيا، فايز السراج، والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، غسان سلامة، تدخلهما من خلال محاضرة عن طريق الفيديو.

وانعقد الاجتماع في سياق يتميز ب"مواجهات عنيفة" تشهدها مدينة طرابلس وتشكل "انزلاقا خطيرا" يبعد آفاق التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وبهذه المناسبة، جدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية حسب ما نشرته الاذاعة الوطنية دعوة الجزائر لكافة الفاعلين الليبيين من أجل "وقف للاقتتال وكل عمل من شأنه عرقلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي في إطار المسار الأممي بعيدا عن أي تدخل أجنبي يرتكز على لغة الحوار والمصالحة الوطنية" مضيفا أن هذه المقاربة هي الكفيلة بتعجيل التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية والحفاظ على سيادة ووحدة الشعب الليبي وسلامة أراضيه".

كما أبرز وزير الشؤون الخارجية أهمية وضع أجندة موحدة لليبيا مع ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية التي لاتزال تشكل "عائقا كبيرا" أمام تجسيد مسار السلام في ليبيا.

ويتواجد مساهل بنيويورك في إطار مشاركته في أشغال الدورة ال73 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حيث يترأس الوفد الجزائري.