إحباط محاولة تهريب 26700 أورو بمطار هواري بومدين

تمكنت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي من توقيف شخص بتهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، أثناء محاولته مغادرة التراب الوطني نحو تركيا، وبحوزته مبلغ مالي يقدر بـ 8700 أورو، وهو المبلغ الذي يفوق القيمة المسموح أخذها مع أي مسافر، من دون التصريح بها، وعليه تمت مصادرة المحجوزات وتحويله الى المصالح المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية، و في عملية ثانية وبالتنسيق مع مصالح الجمارك تمكنت عناصر شرطة الحدود بذات المطار من حجز مبلغ مالي قدر بـ 18000 أورو غير مصرح بها، كانت بحوزة شخص.

إبتسام طوبالي