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مساهل يؤكد أنها لا تزال عائقا كبيرا أمام مسار السلام

الجزائر تدعو لوقف التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية

  25 سبتمبر 2018 - 21:23   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر تدعو لوقف التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية

طالبت الجزائر بوضع حد للتدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية، وأوضحت أنها لا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام تجسيد مسار السلام في هذه الدولة، في إشارة منها إلى حملة التشويش على المساعي التي تريد إنهاء الصراع في هذه الدولة الجارة وكذا حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه منذ سنوات.

 

أبرز وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في هذا الصدد أهمية تحديد أجندة موحدة لليبيا وضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية التي لاتزال تشكل عائقا كبيرا أمام تجسيد مسار السلام في هذا البلد،وجددخلال مشاركته أول أمس،بدعوة من الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية، جون إيف لودريان، في اجتماع رفيع المستوى حول الوضع في هذه الدولة، على هامش أشغال الدورة الـ 73 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، دعوة الجزائر لكافة الفاعلين الليبيين من أجل  وقف الاقتتال وكل عمل من شأنه عرقلة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي في إطار المسار الأممي بعيدا عن أي تدخل أجنبي يرتكز على لغة الحوار والمصالحة الوطنية، في إشارة منه إلى المواجهات العنيفة التي تشهدها مدينة طرابلس وتشكل انزلاقا خطيرا يبعد آفاق التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وأردف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية وممثلي دول جوار ليبيا التي تتمثل في الجزائر وتونس ومصر والنيجر وممثلين عن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة إضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوربي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن، فيديريكا موغريني، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وكذا تدخل كل من رئيس المجلس الرئاسي لليبيا، فايز السراج، والممثل الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، غسان سلامة، من خلال محاضرة عن طريق الفيديو، أن هذه المقاربة هي الكفيلة بتعجيل التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية والحفاظ على سيادة ووحدة الشعب الليبي وسلامة أراضيه.

وكان مساهل طلب خلال لقائه شهر جوان الماضي بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، لبحث آخر تطورات الوضع هناك، بعد اتفاق باريس الأخير، من الليبيين لتقليل المبادرات التي لا تؤدي الا لتعقيد الأوضاع، موضحا أن نجاح مسار التسوية مرهون بشكل كبير بشرط تولي الفاعلين الليبيين لزمام المبادرة.

وسبق لوزارة الشؤون الخارجية أن أكدت أن الجزائر تتابع بانشغال وتتأسف للاشتباكات الاخيرة التي شهدتها ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، والتي تسببت في خسائر بشرية وسط المدنيين، ودعت للحوار والمصالحة لتحقيق الاستقرار، وجددت التأكيد على أنه لا يمكن أن يتحقق السلم الدائم في ليبيا دون الحوار والمصالحة الوطنية، داعية جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بمسار من شأنه أن يؤدي إلى حل شامل يحفظ السلم والاستقرار في البلد الشقيق والمجاور.

زين الدين زديغة

 

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