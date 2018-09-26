الدرك والشرطة والحماية المدنية يقيمون موسم الاصطياف

حجز 3 أطنان من الكيف ومراقبة خمسة ملايين مسافر

حجزت مصالح الدرك الوطني خلال موسم اصطياف هذه السنة ثلاث أطنان من الكيف المعالج فيما راقبت مصالح شرطة الحدود خلال ذات الفترة خمسة ملايين مسافر كما أتلفت الحرائق أكثر من ألفي هكتار من الثروة الغابية هي الحصيلة التي كشف عنها أمس ممثلي جهاز الشرطة، الدرك والحماية المدنية من خلال عرض حصيلة النشاطات المسجلة من قبل مختلف الوحدات التابعة لهم والتي عملت طيلة موسم الاصطياف بالتشارك فيما بينها من أجل حصر النقائص الحاصلة على عمل الوحدات الثلاث.

كشف "عيسى نايلي"، مراقب شرطة، مدير مديرية الأمن العمومي عن أن العمل المشترك الذي جمع مختلف الهيئات الأمنية والوزارية قد ساهم في إنجاح موسم اصطياف هذه السنة على مستوى مختلف المجالات على غرار تأمين الأماكن العمومية ومواجهة شتى أنواع الجريمة، حماية الأشخاص والممتلكات، وكذا تأمين المنافذ الحدودية حيث تطرق في هذا الشأن للمساهمة التي قامت بها مصالح شرطة الحدود في شقها المتعلق بتأمين الموسم أين كانت قد راقبت هذه الأخيرة 5ملايين و68ألف مسافر على مستوى مختلف مراكزها الحدودية البرية، الجوية وكذا البحرية منهم أربع ملايين مواطن جزائري و953ألف أجنبي قبل ان يواصل ويشير إلى أنه ومنذ بداية الموسم سجلت هذه المعابر دخول أكثر من مليوني مواطن و488ألف آخر أجنبي، مع خروج مليون وتسعة مائة مواطن و465ألف أجنبي خلال ذات الفترة، أيضا في ذات السياق أشار "نايلي" إلى انه تم تسجيل 1581 مخالفة على مستوى مراكز الشرطة الخاصة بحراسة الشواطئ، منها 237 مخالفة تعلقت بممارسة نشاط حراسة المركبات من دون رخصة "الباركينغ" هذا الأخير –يضيف المتحدث- الذي كان سببا وراء وقوع العديد من الجرائم الجنائية الأمر الذي استدعى من مصالحنا –يواصل في السياق ذاته- أن تشدد الرقابة على محيط هذا النشاط، أيضا تم رفع 200 مخالفة تعلقت بالاستيلاء غير الشرعي للشواطئ، بالإضافة إلى 714 مخالفة تعلقت بالتجارة غير الشرعية، 181 مخالفة تعلقت بالتعدي على الأشخاص و134 أخرى متعلقة بالتعدي على الممتلكات، و115مخالفة تعلقت بالمساس بالممتلكات، واصل نايلي في هذا الشأن مشيرا إلى مساهمة الوحدات الجوية للشرطة في إنجاح الموسم حيث قال بأن هذه الأخيرة قد سجلت 108 دورية جوية خاصة أوقات الذروة بالإضافة إلى 177 ساعة تحليق وتغطية جوية، أيضا في مجال محاربة الجريمة وحماية الأشخاص فقد تم تسجيل 39ألف قضية تورط فيها 35ألف شخص، من جهته تحدث العقيد أحمد عطية، رئيس قسم الوقاية والأمن العمومي بالقيادة العليا للدرك الوطني عن أن وحدات الدرك الوطني من جهتها نجحت في إنجاح الموسم ذلك من خلال تأمين 303 شاطئ مسموح للسباحة من أصل 404 حيث تم تجنيد 1661مركبة، 939 دراجة نارية وكذا 44 فوج سينو تقني بالإضافة إلى سبعة حوامات، قبل أن يواصل بأن الخطة الأمنية التي اعتمدتها قيادة الدرك الوطني خلال موسم الاصطياف سمحت بمعالجة 475 قضية تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للشواطئ، 233قضية تعلقت بالاستغلال غير الشرعي لأماكن التخييم وكذا 148 قضية تعلقت باستغلال مواقف السيارات دون رخصة، هذه القضايا التي تم على إثرها توقيف 307 شخص أودع منهم تسعة مع حجز قرابة الأربعة آلاف طاولة، وستة آلاف كرسي و735خيمة، كما تطرق العقيد إلى الحديث عن المؤثرات العقلية حيث كشف بأن وحدات الدرك الوطني قد نجحت خلال ذات الفترة في حجز 3أطنان وقنطارين و28كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 12 شجيرة من القنب الهندي و15687 قرص من المؤثرات العقلية، مع حجز 14ألف لتر من الوقود التي كتنت موجهة للتهريب، أيضا واصل ممثل القيادة العليا للدرك الوطني بأنه تم تسجيل قرابة الـ24ألف قضية في مجال الشرطة القضائية أدت إلى توقيف 24ألف شخص، من جهته كشف العقيد لعلاوي فؤاد ممثل المديرية العامة للحماية المدنية عن أن الحرائق قد ساهمت في إتلاف 2043هكتار من الثروة الغابية، حيث واصل بأن حرائق صائفة هذه السنة قد سجلت انخفاضا بالمقارنة مع نفس الفترة من صائفة السنة الفارطة التي كانت ذات الوحدات قد سجلت فيها معدل إتلاف خمس هكتارات في الحريق الواحد، كما تطرق إلى العمليات المسجلة من قبل أعوان الحماية المدنية الموزعة على مستوى الشواطئ، والتي تدخلت 76ألف مرة عبر الشواطئ طيلة موسم الاصطياف سمحت جل هذه التدخلات بإنقاذ أكثر من 5آلاف شخص كما سجلت وفاة 88 شخص منهم 38 شخص توفوا في الشواطئ المسموحة للسباحة و50آخرين غرقوا في الشواطئ الممنوعة من السباحة كما أشار إلى أنه تم تسجيل 17حادث للجات سكي تسببوا في وفاة 4أشخاص وجرح 13آخرين.

منيرة طوبالي