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مساع فرنسية لفتح الملفات المتعلقة بالذاكرة

ملف المفقودين والحركى في أجندة زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية للجزائر

  26 سبتمبر 2018 - 23:56   قرئ 60 مرة   0 تعليق   الحدث
ملف المفقودين والحركى في أجندة زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية للجزائر

تأخذ السلطات الفرنسية على محمل الجد الملفات المتعلقة بالذاكرة خصوصا ملف المفقودين إبان الثورة التحريرية وكذا ملف الحركى، أياما فقط بعد فتح الرئيس مانويل ماكرون هذا الملف واعترافه بوجود قضية المفقودين خلال زيارته لعائلة الشهيد موريس أودان وكذا تكريم عدد من الحركى.

كشفت وزيرة الدولة للجيوش الفرنسية، جنفياف داريوسيك، عن رغبتها في زيارة الجزائر مطلع العام المقبل والتباحث مع السلطات الجزائرية حول عدد من الملفات المتعلقة بالذاكرة وبالخصوص ملف المفقودين إبان الثورة التحريرية وكذا ملف الحركى. وأكدت داريوسيك سعي فرنسا للوصول إلى ما وصفته بـ  الحقيقة   في إطار مساعي البلدين للمصالحة مع  الذاكرة، وقالت وزيرة الدولة للجيوش الفرنسية في تصريحات لوكالة  رويترز للأنباء نقلا عن صحيفة  لوفيغارو الفرنسية، أمس الأربعاء، إن  بلادها تسعى للوصول إلى الحقيقة ضمن مساعي البلدين لـلمصالحة مع الذاكرة.

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وأشارت داريوسيك إلى 1500 مفقود فرنسي من المدنيين في حرب تحرير الجزائر، بالإضافة إلى 500 جندي لم يتم العثور عليهم، مبدية رغبتها في تحقيق تقدم في هذا الملف مع السلطات الجزائرية وكذا تحقيق تفاهم حول آلية عمل، قائلة في الصدد:  أريد فعلا أن يتقدم هذا الملف المتعلق بالمفقودين مع السلطات الجزائرية والاتفاق على آلية عمل.

وأكدت المسؤولة ذاتها إرادة السلطات الفرنسية في فتح مباحثات مع السلطات الجزائرية خلال زيارة يرتقب أن تجريها مطلع عام 2019، مشيرة إلى أنه بالرغم من الاختلاف في بعض المسائل بين حكومتي البلدين،  لكن نحن قادرون على البحث عن سبل التوافق في ملف المفقودين.

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وبخصوص ملف الحركى، أكدت المسؤولة الفرنسية أن هذا الملف يحتاج إلى كثير من الوقت وأن فرنسا صبورة فيما يخص عودتهم إلى الجزائر، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي هو من تكفل بمتابعة الملف.

بوعلام حمدوش

 

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