وقع على 19 مرسوما رئاسيا تضمن إنهاء مهام وتعيينات

الرئيس بوتفليقة يرسم التغييرات في المؤسسة العسكرية

رسّم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سلسلة التغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية خلال الفترة الأخيرة، ومست قيادات الجيش الوطني الشعبي من قادة نواح عسكرية ونوابهم وإدارة وزارة الدفاع الوطني.

وقع الرئيس بوتفليقة على 19 مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام وتعيينات في إطار سلسلة التغييرات التي شهدتها المؤسسة العسكرية خلال الفترة الأخيرة، حيث صدرت في العدد 52 من الجريدة الرسمية مراسيم رئاسية تتضمن إنهاء مهام قادة النواحي العسكرية الأولى، الثانية، الرابعة والسادسة، وهم على التوالي: حبيب شنتوف، سعيد باي، عبد الرزاق شريف ومفتاح صواب.

كما مست سلسلة التغييرات السالف ذكرها كلا من نائب قائد الناحية العسكرية السادسة عمر قربوعة الذي أنهيت مهامه ونائب قائد الناحية العسكرية الرابعة حسان علايمية، وكذا نائب قائد الناحية العسكرية الأولى اللواء حسان جبوري، حسب ذات المصدر، بالإضافة إلى إنهاء مهام كل من قائد الأكاديمية العسكرية لشرشال بالناحية العسكرية الأولى اللواء علي سيدان، والمراقب العام للجيش الوطني الشعبي بومدين بن عتو، ورئيس أركان الناحية العسكرية الأولى اللواء نور الدين حداد.

أما عن مراسيم التعيينات فقد خلف اللواء حبيب شنتوف على رأس الناحية العسكرية الأولى اللواء علي سيدان، في حين عين اللواء مفتاح صواب قائدًا للناحية العسكرية الثانية، واللواء محمد عجرود قائدا للناحية العسكرية السادسة، واللواء حسان علايمية قائدا للناحية العسكرية الرابعة خلفا لشريف عبد الزراق.

وشملت التغييرات أيضا تعيين اللواء عمر قربوعة نائبًا لقائد الناحية العسكرية الثالثة، اللواء نور الدين حداد نائبا لقائد الناحية العسكرية الأولى، فيما عين العقيد سعد الدين بوضياف رئيسا لأركان الناحية العسكرية الأولى، أما اللواء حاجي زرهوبي فعين مراقبًا عاما للجيش، في حين سيشرف اللواء بلقاسم بوعافية على الأكاديمية العسكرية لشرشال بالناحية العسكرية الأولى.

في الصدد، لم تصدر بعد المراسيم الرئاسية القاضية بتعيين بعض القادة العسكريين في مناصبهم، بالرغم من قيام الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، بتنصيبهم، على غرار اللواء سعيد شنقريحة القائد الجديد للقوات البرية، الذي خلف للواء أحسن طافر المحال على التقاعد، واللواء حميد بومعيزة القائد الجديد للقوات الجوية خلفا للواء عبد القادر الوناس، الذي أحيل بدوره على التقاعد، إضافة إلى قادة آخرين.

يشار إلى أن سلسلة الإقالات في صفوف القادة العسكريين توالت منذ حجز شحنة الكوكايين في ميناء وهران، وتسارعت خلال الفترة الأخيرة.