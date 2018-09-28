الرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية في سلك الولاة

أجرى اليوم الخميس رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة حركة جزئية في سلك الولاة و الولاة المنتدبين, حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

و فيما يلي النص الكامل للبيان:

"اجرى فخامة رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة اليوم حركة جزئية في سلك الولاة و الولاة المنتدبين وفقا لاحكام المادة 92 من الدستور. و بهذا تم تعيين كل من السادة:

1. مصطفى صادق, واليا للشلف

2. مسعود حجاج, واليا لأم البواقي

3. احمد معبد, واليا لبجاية

4. احمد مباركي, واليا لبشار

5. يوسف شرفة, واليا للبليدة

6. عبد الحكيم شاطر, واليا لتيزي وزو

7. توفيق ضيف, واليا للجلفة

8. احمد عبد الحفيظ ساسي, واليا لسيدي بلعباس

9. توفيق مزهود, واليا لعنابة

10. كمال عبلة, واليا لقالمة

11. عباس بداوي, واليا للمدية

12. حميد بعيش, واليا لمعسكر

13. بن اعمر بكوش, واليا لبرج بوعريريج

14. محمد سلماني, واليا لبومرداس

15. صالح العفاني, واليا لتيسمسيلت

16. فريد محمدي, واليا لسوق اهراس

17. محمد بوشمة, واليا لتيبازة

18. محمد عمير, واليا لميلة

من جهة أخرى, تم تعيين السيدة و السادة الأتية أسمائهم كولاة منتدبين:

1. عبد الرحمان دحيمي, واليا منتدبا لأولاد جلال

2. فريدة عمراني, واليا منتدبا لبوزريعة

3. بن عرعار حرفوش, واليا منتدبا للدار البيضاء

4. محمد اسماعيل, واليا منتدبا للشراقة

5. يحي يحياتن, واليا منتدبا لتقرت

6. عبد الله قجيبة, واليا منتدبا لجانت

7. احمد محمودي, واليا منتدبا للمغير."