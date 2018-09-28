عيسى يؤكد على مراجعة قانون الاملاك الوقفية لمسايرة و التطورات

أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة مراجعة وتعديل قانون الاملاك الوقفية في الجزائر لمسايرة التطورات ومعالجة الاختلالات الموجودة.

وفي رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بجرد الاملاك لوقفية في الجزائر أكد محمد عيسى بانه "حان الوقت لمراجعة وتعديل قانون الاملاك الوقفية لإصلاح بعض الاختلالات ومسايرة التطور".

واشار الوزير ان الهدف من هذا التعديل يتمثل في تعبئة وتطوير الوعاء الاقتصادي للأوقاف والنهوض بالجانبين الاستثماري والإداري للوقف مع الاستفادة من التجارب الحديثة لتفعيل وتطوير الأوقاف.

من جهة ثانية، أعلن الوزير انه إثر صدور مرسوم تنفيذي مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم 52 يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لا نجار مشاريع استثمارية وافقت الوزارة على عدة مشاريع استثمارية وقفية منها فتح عيادة وانشاء بنك وسيتم توسيع مثل هذه المشاريع على مستوى عدة ولايات في الايام القادمة.

وفي نفس الموضوع اضاف بان الوزارة شرعت فعلا في ترقية الاراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 70 /14 الصادر سنة 2014 المحدد لشروط وكيفية ايجار الاراضي المخصصة الفلاحية.