عيسى يؤكد على مراجعة قانون الاملاك الوقفية لمسايرة و التطورات

شريط الاخبار
ملف المفقودين والحركى في أجندة زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية للجزائر الجماعات المحلية تتأخر في مباشـرة استعداداتها للتقلبات الجوية حجز 3 أطنان من الكيف ومراقبة خمسة ملايين مسافر صدام ناري بـ 6 نقاط بين النسر الأسود والكناري الرئيس بوتفليقة يرسم التغييرات في المؤسسة العسكرية سحب الثقة من بوحجة... تمخّض الجبل فأنجب فأرا! المجلس يندد بـمحاولة أطراف خارجية فرض قانونها على تسيير الخدمات الجامعية ارتفاع طفيف للبرنت بسبب تهديدات ترامب لأعضاء أوبك البنك الإفريقي للتنمية يدعو المتعاملين الجزائريين للانضمام إلى مبادرته الجزائر تدعو لوقف التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية أين ذهبت 40 مليار دينار لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات؟ دوائر وزارية تتقاذف المسؤوليات حول أسباب الفيضانات الصراع يعود مجددا لبيت الـ كناس ويُهدد بتفجير الأوضاع غضبان يدعو إلى فتح قنوات التواصل الدائم مع متقاعدي الجيش خام البرنت يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات ويتجاوز 82 دولارا الداخلية تنفي التحقيق مع عبد الغني هامل مخطط عمل لمواجهة خطر الأوبئة المتنقلة عن طريق المياه بارونات تهريب العملـة إلى الخارج يغيّرون مسالك عملياتهم متقاعدو الجيش يقررون تعليق حركتهم الاحتجاجية مؤقتا توقيف جزائري وسوري في البوسنة بحوزتهما أسلحة تصريحات باجولي شخصية ولا تُمثله إلاّ هو الرئاسة تُلغي قرار أويحيى بخوصصة مجمّع فرتيال مجلس الوزراء ينعقدغدا للمصادقة على مشروع قانون المالية التشريعات الخاصة بتسيير الكوارث الطبيعية تحتاج إلى تحيين اجتماع الجزائر ينعش البرميل وتوقعات ببلوغه 100 دولار بداية 2019 التغيرات المناخية تنعكس سلبا على الأمن الغذائي في الجزائر طاسيلي إيرلاينس تتحصل على الاعتماد الدولي للمرة الرابعة على التوالي تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات إحباط محاولة حرقة 44 شخصا بوهران وعين تموشنت بوحجة ينجح في إبعاد بشير سليماني 13 ألف شراكة سمحت بتأهيل 650 ألف ممتهن  قطارات لنقل المعتمرين من المطار إلى مكة والمدينة هذا الموسم أويحيى يرفض الانضمام لمبادرة ولد عباس الحكومة تمنح عددا محددا من التأشيرات لمسيحيي الكنيسة الكاثوليكية لحضور تطويب الرهبان قايد صالح: على أفراد الجيش إدراك المهام الموكلة لهم لحماية البلاد طلبة وأطباء وعمال يتمسكون بمطالبهم ويعودون إلى الشارع غضب عمالي على خوصصة مجمّع فرتيال ركود في سوق السيارات المستعملة وتراجع ملحوظ في الأسعار طيف اجتماع 2016 يخيم على لقاء "أوبك" وسط مساع لضمان استقرار السوق النسر السطايفي يحلق في سماء القارة بحثا عن نجمة ثالثة
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. عيسى يؤكد على مراجعة قانون الاملاك الوقفية لمسايرة و التطورات

عيسى يؤكد على مراجعة قانون الاملاك الوقفية لمسايرة و التطورات

  28 سبتمبر 2018 - 11:55   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الحدث
عيسى يؤكد على مراجعة قانون الاملاك الوقفية لمسايرة و التطورات

أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة مراجعة وتعديل قانون الاملاك الوقفية في الجزائر لمسايرة التطورات ومعالجة الاختلالات الموجودة.

وفي رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يتعلق بجرد الاملاك لوقفية في الجزائر أكد محمد عيسى بانه "حان الوقت لمراجعة وتعديل قانون الاملاك الوقفية لإصلاح بعض الاختلالات ومسايرة التطور".

واشار الوزير ان الهدف من هذا التعديل يتمثل في تعبئة وتطوير الوعاء الاقتصادي للأوقاف والنهوض بالجانبين الاستثماري والإداري للوقف مع الاستفادة من التجارب الحديثة لتفعيل وتطوير الأوقاف.

من جهة ثانية، أعلن الوزير انه إثر صدور مرسوم تنفيذي مؤخرا بالجريدة الرسمية رقم 52 يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لا نجار مشاريع استثمارية وافقت الوزارة على عدة مشاريع استثمارية وقفية منها فتح عيادة وانشاء بنك وسيتم توسيع مثل هذه المشاريع على مستوى عدة ولايات في الايام القادمة. 

وفي نفس الموضوع اضاف بان الوزارة شرعت فعلا في ترقية الاراضي الوقفية ذات الطابع الفلاحي وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 70 /14 الصادر سنة 2014 المحدد لشروط وكيفية ايجار الاراضي المخصصة الفلاحية. 

 

 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات