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200 ألف وحدة سكنية جديدة عبر الوطن ضمن برنامج 2019

  28 سبتمبر 2018 - 11:39   قرئ 84 مرة   0 تعليق   الحدث
200 ألف وحدة سكنية جديدة عبر الوطن ضمن برنامج 2019

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار الخميس بتيارت عن تخصيص 200 ألف وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ عبر الوطن ضمن برنامج 2019

وأكد الوزير خلال زيارة تفقدية الى الولاية تيارت نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن نتائج مجلس الوزراء الذي انعقد الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أسفرت عن تخصيص 200 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر الوطن ضمن برنامج 2019 الذي ينتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه وبداية تجسيده.

وأبرز تمار أنه تم تخصيص ضمن هذا البرنامج 90 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار منها 1.063 مسكن بتيارت مخصصة لاستكمال قائمة المكتتبين الذي استلموا أوامر بالدفع. 

كما يشمل البرنامج وفق الوزير - 60 ألف استفادة من السكن الريفي منها 1000 استفادة بولاية تيارت التي تعد من الولايات ذات الاولوية لهذه الصيغة من السكن  باعتبارها ولاية فلاحية من الهضاب العليا وفق الوزير مشيرا الى انه ستمنح الأشغال التي تغطيها بقيمة الاعانة لهذه الصيغة السكنية للمقاولات الصغيرة  فيما يقوم المستفيد بإنجاز ما تبقى من المسكن.

وتم تخصيص في إطار ذات البرنامج 50 ألف وحدة سكنية من صيغة الترقوي العمومي على المستوى الوطني.

 
 

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