بدأ نضاله في الأفافاس وأعجب به حسين أيت احمد

الصحفي الكبير يوسف بطاش في ذمة الله

فقدت الصحافة الجزائرية أحد أبرز أعمدتها من الجيل الجديد، الصحفي المتألق والبارز، يوسف بطاش، العامل بيومية لوسوار دالجيري عن عمر ناهز 53 سنة، وهو صحفي متخصص في قضايا العدالة والصراعات العمالية، وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث يعد صديقا لنقابيي هذه المنظمة على رأسهم أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد.

عبد الرحمان بطاش المدعو يوسف من الصحفيين الأوائل الذين برزوا بعد أحداث أكتوبر 1988، حيث استقدمته جبهة القوى الاشتراكية ليشرف على جريدة الحزب آنذاك السبيل الديمقراطي وقد ناضل حينها بطاش في الأفافاس رفقة دليلة طالب، جمال زناتي، معمر فراح وغيرهم، وأبدى الزعيم التاريخي حسين أيت احمد إعجابه الكبير به، وبعد التجربة التي اكتسبها في الجريدة المذكورة وكذا جريدة لو ليبر ألجيري التي كانت تصدرها نفس التشكيلة السياسية، رأى يوسف أنه من الضروري تفجير طاقاته في لوبينيون التي كانت مقربة من جماعة سانت ايجيديو أين اشتغل فيها عامين، حيث تخصص في المسائل السياسية وأبدى تعلقه الدائم بمبادىء الأفافاس، واكتسب تجربة باحتكاكه بأبرز الصحفيين وكبارهم وقتها أمثال عزيوز مختاري، حميد بودومي وآخرين، إلى جانب صحفيي يوميات لوماتان ، الجزائر الحمهورية و الخبر.

وقد اتخذ المرحوم من الشقق الأمنية لفندق المنار مأوى له إلى جانب عشرات الصحفيين الذين كانت تترصدهم آلة الإرهاب الإسلاماوي في التسعينات. مع التغييرات السياسية وتوقف بعض الصحف، تعاون يوسف مع بعض اليوميات الوطنية قبل أن ينضم إلى لوسوار دالجيري حيث أبرز طاقاته، واختص في متابعة مختلف القضايا المتعلقة بالفساد في بداية الألفية بداية من محاكمة الإطارات المسجونة ودافع عنهم فكان له السبق الصحفي في مختلف الملفات وقد حظي باحترام المحامين والقضاة الذين كانوا يتهافتون على قاعات الجلسات بحثا عن يوسف بطاش، تخصص أيضا في الصراعات العمالية، وجميع فروع أوجتيا فأصبح أحد أعمدتها. كان السباق في تنشيط حصة على قناة النهار تي في وتميز بمحاورته للسياسيين بالعامية فيها، بعد تفتح قطاع السمعي البصري للخواص، ليكون بذلك مرجعا في التنشيط التلفزيوني للجيل الصاعد. لم ينضم يوسف بطاش يوما إلى نقابة الصحافيين لكنهم دافع بقناعة عن حقوقهم ومهنتهم النبيلة والشاقة، كما ناضل من أجل التعددية السياسية واللغوية في الجزائر ودافع عن حقوق المرأة بشدة، ويحتفظ له التلفزيون الجزائري بتسجيل يطالب فيه بإلغاء قانون الأسرة على المباشر وسارعت بعده الجمعيات النسائية لتحية شجاعة هذا الصحفي، ورغم تلقيه تكوينا بالفرنسية إلا أن يوسف المتخرج من المدرسة الجزائرية يتقن اللغة العربية ويترجم مقالته من الفرنسية إليها دون عقدة. كان الأب الحنون الذي أراد أن يجعل من أبنائه أبطالا مثلما كان في مجال الإعلام فكان متابعا لابنته سارة، تلك السباحة البارعة التي بدأ يبزغ نجمها عبر كل المحافل الرياضية، فكان ذلك الوالد الفخور بابنته البطلة كما كان جد متمسك بعائلته إذ لا يفوت فرصة إلا وزارها ويعتبر شقيقه الأكبر الحاج سعيد مثله الأعلى في النجاح والمبادىء الإنسانية.

كان محبا لشبيبة القبائل وعشق هذا الفريق إلى درجة التنقل إلى الملعب لمناصرته وسط الأنصار، كما أبدى سعادته بعودتها هذا العام إلى سكة الانتصارات بسلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها ناديه المفضل في بداية البطولة.

وزيرا الإتصال الثقافة يعزيان عائلة الفقيد:

قدم بعض الوزراء، تعازيهم لعائلة الإعلامي عبد الرحمان بطاش، الذي توفي صباح أمس، إثر سكتة قلبية. استغل الوزراء مواقع التواصل الإجتماعي، لتوجيه التعازي لعائلة الفقيد والترحم عليه، حيث غردوا على تويتر تعازيهم. حيث تقدم وزير الإتصال جمال كعوان، بالتعزية جاء فيها: بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولكل زملائه، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما تقدم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بتعازيه لعائلة المرحوم حيث كتب على صفحته الرسمية في تويتر: بمزيد من الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الصحفي الصديق عبد الرحمن بطاش، أحد الأسماء التي ساهمت في ترسيخ العمل الصحفي المتسم بالاحترافية، والتعامل بإنسانية عالية مع محيطه، ومع الفاعلين في المجال السياسي والنقابي. بهذه المناسبة الأليمة أتقدم بخالص التعازي لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية.

ز. أيت سعيد