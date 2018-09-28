شريط الاخبار
الصحفي الكبير يوسف بطاش في ذمة الله توقيف المرقي العقاري بسة يطرح تساؤلات عن كيفية منح تراخيص الانجاز ساعات بوحجة على رأس البرلمان معدودة التماطل في أداء المهام.. الكوليرا واحتجاجات الصائفة تطيح بولاة حقارين الزعيم يؤكد عودته ويقترب من حسم اللقب الشتوي الشؤون الدينية توافق على إنشاء عيادة وبنك وقفي «التحكيم" يشعل نيران الفتنة بين الرؤساء وزطشي قيتوني يدعو إلى التخفيف من استغلال الغاز الطبيعي والتوجه نحو مصادر أخرى رقمنة الإدارة سيسهل عملية تسيير الأملاك العقارية وتسليم الدفاتر العقارية زعلان: "رفع التجميد تدريجيا عن مشاريع الترامواي عبر 9 ولايات" "التنظيمات الطلابية تسيّر وتحتوي الأزمات داخل المدرسة وبالمقابل تصنعها" وزارة التربية تفرج عن تواريخ امتحانات "الباك".."البيام" و"السّانكيام" 03 آلاف مليار لإطعام التلاميذ خلال الموسم الدراسي الجاري بن مسعود يعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية للترويج للسياحة ملف المفقودين والحركى في أجندة زيارة وزيرة الجيوش الفرنسية للجزائر الجماعات المحلية تتأخر في مباشـرة استعداداتها للتقلبات الجوية حجز 3 أطنان من الكيف ومراقبة خمسة ملايين مسافر صدام ناري بـ 6 نقاط بين النسر الأسود والكناري الرئيس بوتفليقة يرسم التغييرات في المؤسسة العسكرية سحب الثقة من بوحجة... تمخّض الجبل فأنجب فأرا! المجلس يندد بـمحاولة أطراف خارجية فرض قانونها على تسيير الخدمات الجامعية ارتفاع طفيف للبرنت بسبب تهديدات ترامب لأعضاء أوبك البنك الإفريقي للتنمية يدعو المتعاملين الجزائريين للانضمام إلى مبادرته الجزائر تدعو لوقف التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية أين ذهبت 40 مليار دينار لحماية المدن الجزائرية من الفيضانات؟ دوائر وزارية تتقاذف المسؤوليات حول أسباب الفيضانات الصراع يعود مجددا لبيت الـ كناس ويُهدد بتفجير الأوضاع غضبان يدعو إلى فتح قنوات التواصل الدائم مع متقاعدي الجيش خام البرنت يقفز لأعلى مستوى في 4 سنوات ويتجاوز 82 دولارا الداخلية تنفي التحقيق مع عبد الغني هامل مخطط عمل لمواجهة خطر الأوبئة المتنقلة عن طريق المياه بارونات تهريب العملـة إلى الخارج يغيّرون مسالك عملياتهم متقاعدو الجيش يقررون تعليق حركتهم الاحتجاجية مؤقتا توقيف جزائري وسوري في البوسنة بحوزتهما أسلحة تصريحات باجولي شخصية ولا تُمثله إلاّ هو الرئاسة تُلغي قرار أويحيى بخوصصة مجمّع فرتيال مجلس الوزراء ينعقدغدا للمصادقة على مشروع قانون المالية التشريعات الخاصة بتسيير الكوارث الطبيعية تحتاج إلى تحيين اجتماع الجزائر ينعش البرميل وتوقعات ببلوغه 100 دولار بداية 2019 التغيرات المناخية تنعكس سلبا على الأمن الغذائي في الجزائر
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الحدث
  3. الصحفي الكبير يوسف بطاش في ذمة الله

بدأ نضاله في الأفافاس وأعجب به حسين أيت احمد

الصحفي الكبير يوسف بطاش في ذمة الله

  28 سبتمبر 2018 - 19:02   قرئ 14 مرة   0 تعليق   الحدث
الصحفي الكبير يوسف بطاش في ذمة الله

فقدت الصحافة الجزائرية أحد أبرز أعمدتها من الجيل الجديد، الصحفي المتألق والبارز، يوسف بطاش، العامل بيومية  لوسوار دالجيري  عن عمر ناهز 53 سنة، وهو صحفي متخصص في قضايا العدالة والصراعات العمالية، وكذا الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث يعد صديقا لنقابيي هذه المنظمة على رأسهم أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد. 

عبد الرحمان بطاش المدعو يوسف من الصحفيين الأوائل الذين برزوا بعد أحداث أكتوبر 1988، حيث استقدمته جبهة القوى الاشتراكية ليشرف على جريدة الحزب آنذاك  السبيل الديمقراطي  وقد ناضل حينها بطاش في الأفافاس رفقة دليلة طالب، جمال زناتي، معمر فراح وغيرهم، وأبدى الزعيم التاريخي حسين أيت احمد إعجابه الكبير به، وبعد التجربة التي اكتسبها في الجريدة المذكورة وكذا جريدة  لو ليبر ألجيري  التي كانت تصدرها نفس التشكيلة السياسية، رأى يوسف أنه من الضروري تفجير طاقاته في  لوبينيون  التي كانت مقربة من جماعة  سانت ايجيديو  أين اشتغل فيها عامين، حيث تخصص في المسائل السياسية وأبدى تعلقه الدائم بمبادىء الأفافاس، واكتسب تجربة باحتكاكه بأبرز الصحفيين وكبارهم وقتها أمثال عزيوز مختاري، حميد بودومي وآخرين، إلى جانب صحفيي يوميات  لوماتان ،  الجزائر الحمهورية  و الخبر.

وقد اتخذ المرحوم من الشقق الأمنية لفندق المنار مأوى له إلى جانب عشرات الصحفيين الذين كانت تترصدهم آلة الإرهاب الإسلاماوي في التسعينات. مع التغييرات السياسية وتوقف بعض الصحف، تعاون يوسف مع بعض اليوميات الوطنية قبل أن ينضم إلى  لوسوار دالجيري  حيث أبرز طاقاته، واختص في متابعة مختلف القضايا المتعلقة بالفساد في بداية الألفية بداية من محاكمة الإطارات المسجونة ودافع عنهم فكان له السبق الصحفي في مختلف الملفات وقد حظي باحترام المحامين والقضاة الذين كانوا يتهافتون على قاعات الجلسات بحثا عن يوسف بطاش، تخصص أيضا في الصراعات العمالية، وجميع فروع  أوجتيا  فأصبح أحد أعمدتها. كان السباق في تنشيط حصة على قناة  النهار تي في  وتميز بمحاورته للسياسيين بالعامية فيها، بعد تفتح قطاع السمعي البصري للخواص، ليكون بذلك مرجعا في التنشيط التلفزيوني للجيل الصاعد. لم ينضم يوسف بطاش يوما إلى نقابة الصحافيين لكنهم دافع بقناعة عن حقوقهم ومهنتهم النبيلة والشاقة، كما ناضل من أجل التعددية السياسية واللغوية في الجزائر  ودافع عن حقوق المرأة بشدة، ويحتفظ له التلفزيون الجزائري بتسجيل يطالب فيه بإلغاء قانون الأسرة على المباشر وسارعت بعده الجمعيات النسائية لتحية شجاعة هذا الصحفي، ورغم تلقيه تكوينا بالفرنسية إلا أن يوسف المتخرج من المدرسة الجزائرية يتقن اللغة العربية ويترجم مقالته من الفرنسية إليها دون عقدة. كان الأب الحنون الذي أراد أن يجعل من أبنائه أبطالا مثلما كان في مجال الإعلام فكان متابعا لابنته سارة، تلك السباحة البارعة التي بدأ يبزغ نجمها عبر كل المحافل الرياضية، فكان ذلك الوالد الفخور بابنته البطلة كما كان جد متمسك بعائلته إذ لا يفوت فرصة إلا وزارها ويعتبر شقيقه الأكبر  الحاج سعيد  مثله الأعلى في النجاح والمبادىء الإنسانية.

كان محبا لشبيبة القبائل وعشق هذا الفريق إلى درجة التنقل إلى الملعب لمناصرته وسط الأنصار، كما أبدى سعادته بعودتها هذا العام إلى سكة الانتصارات بسلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها ناديه المفضل في بداية البطولة.

  وزيرا الإتصال الثقافة يعزيان عائلة الفقيد:

 قدم بعض الوزراء، تعازيهم لعائلة الإعلامي عبد الرحمان بطاش، الذي توفي صباح أمس، إثر سكتة قلبية. استغل الوزراء مواقع التواصل الإجتماعي، لتوجيه التعازي لعائلة الفقيد والترحم عليه، حيث غردوا على  تويتر  تعازيهم. حيث تقدم وزير الإتصال جمال كعوان، بالتعزية جاء فيها:   بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولكل زملائه، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

كما تقدم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بتعازيه لعائلة المرحوم حيث كتب على صفحته الرسمية  في تويتر:  بمزيد من الأسى والحزن تلقيت نبأ وفاة الصحفي الصديق عبد الرحمن بطاش، أحد الأسماء التي ساهمت في ترسيخ العمل الصحفي المتسم بالاحترافية، والتعامل بإنسانية عالية مع محيطه، ومع الفاعلين في المجال السياسي والنقابي. بهذه المناسبة الأليمة أتقدم بخالص التعازي لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية. 

ز. أيت سعيد
 
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الحدث

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات