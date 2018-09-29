مساهل ولافروف يناقشان الازمة في ليبيا ومالي بنيويورك

تحادث وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل الجمعة بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) مع نظيره الروسي سيرغاي لافروف، على هامش الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبهذه المناسبة، استعرض الوزيران نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية، حالة التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه، لا سيما بمناسبة المواعيد الثنائية المقبلة.

وتطرق مساهل ولافروف الى أوضاع النزاعات والأزمات في الشرق الأوسط وسوريا وليبيا ومالي والصحراء الغربية.

كما تناول الوزيران مسائل أخرى ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب.