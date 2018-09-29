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وسط حضور قوي للمواطنين وشخصيات وطنية

تشييع جثمان الصحفي يوسف بطاش

  29 سبتمبر 2018 - 15:15   قرئ 93 مرة   0 تعليق   الحدث
تشييع جثمان الصحفي يوسف بطاش

شيع، أمس، المئات من المواطنين جثمان الصحفي عبد الرحمان  بطاش المدعو يوسف، بمقبرة مدوحة بمدينة تيزي وزو. حيث أن مراسيم جنازة فقيد الاسرة الاعلامية الجزائرية الذي انتقل إلى ذمة الله صبيحة أول أمس الجمعة إثر تعرضه لسكتة قلبية، عرفت مراسيمها أجواء مهيبة وحضورا قويا لممثلي السلطات المدنية المحلية منها والوطنية إلى جانب وجوه سياسية ومندوبي مختلف التشكيلات الحزبية، الشخصيات الثقافية، الرياضية ومثلين عن الطاقم الحكومي يتقدمهم وزير قطاع الاتصال جمال كعوان إضافة إلى وزراء سابقين ونواب في البرلمان بغرفتيه وكذا الامين العام للمركزية النقايبية عبد المجيد سيدي سعيد. والذين أبوا إلقاء نظرة الوداع الاخيرة على جثمان الراحل ومواساة عائلته في هذا المصاب الجلل الذي ألم بها. فبعد قراءة الفاتحة والترحم على روح الفقيد وسط أجواء سادها الحزن الكبير، تم نقل جثمانه إلى مثواه  الاخير وسط دعاء الجموع الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جناته. هذا وقد صرح وزير الاتصال جمال كعوان، أن الاسرة الاعلامية الجزائرية فقدت أحد أعمدتها الذي كان يتسم بأخلاقه الحميدة والمهنية "اليوم فقدنا زميل وصديق كان يتسم باخلاقه الحميدة واحترافيته المهنية، وهي الميزات المعترف بها من طرف الجميع ولا يسعنا وفي هذا المصاب الجلل ندعو الله بالرحمة ويعطي ذويه الصبر والسلوان".  كما أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أن  الرجل قدم خدمة كبيرة للاعلام الوطني بداية مساره المهني وتداوله على العديد من العناوين الصحفية، كما قدم خدمة كبيرة في جريدة L’OPINION "عرفته في هذه الفترة  اين قدم خدمة كبيرة للجمهورية  "فقدنا اليوم رجل المهنة وبالكلمة الواسعة فقدنا صديق العمال هو أنسان نقابي وصديق العمال وإن شاء الله  أن نكون في تطلعاته وقناعته في حب الجزائر". هذا وعُرف الصحفي يوسف بطاش البالغ من العمر 53 سنة، بتنشيطه حصص تلفزيونية عبر قنوات خاصة، وبدأ مشواره الإعلامي في تسعينيات القرن الماضي، حيث اشتغل في العديد من الجرائد اليومية الناطقة باللغة الفرنسية كان آخرها “لوسوار دالجيري”..

أغيلاس، ب

 

 

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