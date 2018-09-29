رحيل يوسف أعاد إلى الأذهان فاجعة تفجير مقرها شتاء عام 1996

حزن عميق خيّم على جريدة "لوسوار دالجيري"

خيّم جو من الحزن في قاعة التحرير ليومية "لوسوار دالجيري"، صبيحة أمس، وبدت خالية على عروشها بعد أن تنقل أغلب موظفيها إلى تيزي وزو لتشييع جثمان فقيد الصحافة والجريدة، يوسف بطاش. رفقاء القلم ومسؤولون لم يهضموا بعد فاجعة الفراق المفاجئ بعد أن توقف قلب عبد الرحمان، المناضل الذي رافق كل التحديات منذ بزوغ شمس التعددية في الجزائر إلى سنين الجمر ومسلسل الاغتيالات الذي أطال زملاء له وصولا للواقع المر لمهنة المتاعب اليوم، بين تفشي الرداءة ومحاولة صون ذاكرة الخالدين تمسكا بنبل المهنة.

كان سبت الحداد بدار الصحافة، وبمقر يومية "لوسوار دالجيري"، البارحة، اسم أخر وقلم بارز يتوقف عن الكتابة، وزملاء يذرفون دموع تستذكر سنين النضال والصداقة، يوسف لم يكن صحفيا فحسب بل إنسانا عرف بمرحه وحبه لزملاء العمل، فبعيدا عن العمل الصحفي وما تمليه من واجبات هذه المهنة والانشغال بإيصال المعلومة للقارئ، كان الرجل الخلوق الذي يعرف قيمة الصداقة وحب الناس. حاولت "المحور اليومي" أن تجمع شهادة أحد الصحفيين الذين التقينا بهم في قاعة التحرير، وبكل احترام طالب عدم الضغط عليه "معذرة كل الكلمات لا تكفي للحديث عن يوسف" يقول الصحفي بوشمة.

تعوّد الجميع على دخول يوسف إلى قاعة التحرير بحصاده اليومي من تغطية هنا وهناك لكن روح المواطن تبقى فيه دوما، فيتحدث عن الروتين في الشارع، عن الازدحام، عن الطقس، عن السوق، عن هذه الجزائر بطموحاتها وخيباتها. من يعيد الزمن إلى الوراء؟ من يمنح فرصة أخرى ليطرق عيد الرحمان باب الجريدة من جديد؟ من يصدق خبر رحيله الأبدي؟.

يومية « لوسوار دالجيري » التي نالت نصيبها من سنوات الإرهاب التي دمرت مقرا بكامله بـ 300 كغ من الـ « تي ان تي »، بعد تفجيرات 11 فيفري 1996، واستشهاد ثلاثة أبنائها من رئيس التحرير

علاوة ايت مبارك، الكاركاتوري محمد دوربان، ومعد صفحة التسلية جمال درازة. كادت الجريدة أن تتوقف قبل أن تلد من جديد يوم 25 فيفري من نفس العام، نكاية في الإرهابيين وأعداء الحقيقة، وبعدها تم اغتيال المصححة ياسمين دريسي، وآخرون سيظلون في الذاكرة بأوجاع الماضي الأليم.

"لوسوار دالجيري" استرجعت قوتها وضُمدت جراحها بأمثال يوسف، كان لها وزنها وحضرت في الساحة بعمل طاقمها الذي مزج بين التجربة التي اكتبسها عمال تمسكوا بالديمقراطية ومبادئ مهنة دفعت الكثير لإسماع صوتها عاليا رغم المضايقات والتهديدات.

يوسف يستريح بعاصمة جرجرة بعد رحلة مكافح على جزائر فخورة بتعدد اللغات وحقوق الإنسان. لم تكتمل الأحلام، ولم يعمّر طويلا بين الأهل والأحبة والزملاء، لكن نجمه سيظل في السماء يضيء الفضاء الإعلامي كلما هددته العتمة، ويذكرنا بأن الصحافة نضال ومثابرة وليس استثمار في العشوائية.

ز. أيت سعيد