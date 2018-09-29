شهادات عن الراحل:

جمال زناتي "الصحافة فقدت قلما والديمقراطية رجل مبادىء"

"يوسف كان مناضلا مؤمنا بالديمقراطية، تفاعل مع كل التغييرات التي شهدها هذا الوطن واكتشف الصحافة المناضلة خلال التسعينات. لا يعرف الخوف ولا يمكن نسيان نضاله على الهوية الأمازيغية خلال سنة المقاطعة للمدرسة في منطقة القبائل ومشارماته في جميع المسيرات التي نظمها "الأمسيبي" آنذاك، لقد خسرت الصحافة قلما والنضال الديمقراطي رجلا بكل المقاييس.

إعجاب أيت احمد به كان نتيجة ذكائه في طريقة تحليل الأحدات، فتشكيلتنا السياسية عبر منابعها الإعلامية كانت ترفض نشر الإشاعات وكان له السبق الصحفي، فكانت ثقة فيه لنوعية الأخبار التي يجلبها للقارىء."

عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لـ "أوجتيا": "الجزائر فقدت رجل مهني نبيل"

قال الأمين العام للنقابية العمالية عبد المجيد سيدي السعيد، أنّ "الجزائر فقدت "رجل المهنة" برحيل الصحفي يوسف بطاش. كانت تربطني به علاقة نقابية، وكان يحب العمال –رحمه الله- تعازي الخالصة لعائلة الإعلام وكل عائلته وأصدقائه."

حميد قرين -الوزير السابق للاتصال-:"يوسف انسان خلوق وصديق الجميع"

"المرحوم يوسف بطاش كان صديق الجميع، وأعتقد أنه لا يمكن أن

نحتفظ بمقالاته الصحفيه دون التطرق إلى أخلاقه. الرجل عرفته قبل أن أكون وزيرا للاتصال واكتشفت فيه تلك الرغبة في خدمة الصحافة، ويملك ذلك الذكاء الخارق الذي اكتسبه عبر السنين الطويلة التي مارس فيها العمل الصحفي بعدة يوميات. أعتقد أن مقالاته تشهد له بمسيرة مثالية، رحل مبكرا لكنه صنع اسما كبيرا في الفضاء الإعلامي."