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توقف مؤقت لترامواي العاصمة

  30 سبتمبر 2018 - 11:58   قرئ 81 مرة   0 تعليق   الحدث
توقف مؤقت لترامواي العاصمة

 سجل ترامواي الجزائر، اليوم  الأحد ابتداء من الساعة  الخامسة و النصف صباحا (5سا30) توقفا مؤقتا في الخدمة  بين محطتي العناصر و  الهواء الجميل لأسباب تقنية ،حسبما جاء في بيان صادر عن مؤسسة استغلال ترامواي  الجزائر (سيترام ).وحسب البيان ، فقد تم الحفاظ على الخدمة بين محطتي" درقانة وسط" و" الهواء الجميل" فيما تم  استبدال الخدمة بحافلات (ايتوزا) بين المحطتين لضمان نقل  المسافرين بين محطة  "الهواء الجميل" و محطة المترو "الحراش".و أضاف البيان انه "يمكن للمسافرين استعمال تذكرة التراموي للاتجاه نحو محطة  العناصر".

 

 

 

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