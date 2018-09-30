توقف مؤقت لترامواي العاصمة

سجل ترامواي الجزائر، اليوم الأحد ابتداء من الساعة الخامسة و النصف صباحا (5سا30) توقفا مؤقتا في الخدمة بين محطتي العناصر و الهواء الجميل لأسباب تقنية ،حسبما جاء في بيان صادر عن مؤسسة استغلال ترامواي الجزائر (سيترام ).وحسب البيان ، فقد تم الحفاظ على الخدمة بين محطتي" درقانة وسط" و" الهواء الجميل" فيما تم استبدال الخدمة بحافلات (ايتوزا) بين المحطتين لضمان نقل المسافرين بين محطة "الهواء الجميل" و محطة المترو "الحراش".و أضاف البيان انه "يمكن للمسافرين استعمال تذكرة التراموي للاتجاه نحو محطة العناصر".