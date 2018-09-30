الجزائر والسعودية تؤكدان الرغبة في تعزيز التعاون بين البلدين

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، اليوم الأحد، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، سامي بن عبد الله الصالح.

وتم هذا الاستقبال بمناسبة انتهاء مهام السفير السعودي بالجزائر ومغادرته لأرض الوطن، حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وأضاف ذات المصدر، أن هذا اللقاء التوديعي شكل فرصة لتأكيد الرغبة المشتركة بين البلدين وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.