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يشرف على تمارين تكتيكية بجانت وإين أمناس

قايد صالح يعاين الحدود الجزائرية- الليبية

  30 سبتمبر 2018 - 18:50   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الحدث
قايد صالح يعاين الحدود الجزائرية- الليبية

يجري الفريق أحد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد الجيش الشعبي الوطني، بداية من أمس، زيارة إلى الناحية العسكرية التي تشرف على الحدود البرية مع ليبيا، التي لا تزال تعيش انفلاتا أمنيا خطيرا، حيث سيشرف اليوم على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية  عاصفة 2018، على مستوى القطاع العملياتي جنوب-شرق جانت، والقطاع العملياتي شمال-شرق إن أمناس.

 

شرع الفريق أحمد �ايد صالح، أمس، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، حيث سيشرف ابتداء من اليوم على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية  عاصفة 2018، على مستوى القطاع العملياتي جنوب-شرق جانت، والقطاع العملياتي شمال- شرق إن أمناس، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس. وأضاف المصدر أن بداية الزيارة كانت من القطاع العملياتي جنوب-شرق جانت، فبعد مراسم الاستقبال، استمع الفريق إلى عرض قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء حسان علايمية الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، فضلا عن عرض قائد القطاع العملياتي جنوب-شرق جانت وعروض مختلف السلاسل القيادية. وأسدى الفريق -يضيف المصدر- جملة من التوجيهات ذات الطابع العملياتي، مؤكدا أمام قيادة وأركان وإطارات الناحية أن هذه الزيارة تكتسي أهميتها الخاصة، لأنها تتزامن مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2018/2019 التي ستحمل في طياتها دون شك مكاسب تطويرية وتحضيرية نوعية تضفي على مجهود الجيش الوطني الشعبي بصمة جديدة أخرى من بصمات تعزيز قدرات قواتنا المسلحة.

وأكد الفريق حرصه الشديد على حضور وتقييم مثل هذه التمارين البيانية والاختبارية بالذخيرة الحية، التي تجرى على مستوى كافة النواحي العسكرية، حيث تعد هذه التمارين معيارا حقيقيا لتقييم مستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، كما تعتبر علامة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري، الذي أضحى يتميز به المسار التطويري للجيش الوطني الشعبي.

يشار إلى أن هذه الزيارة جاءت أياما قليلة فقط بعد موجة عنف عاشتها العاصمة الليبية طرابلس، وأسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، قبل أن يتم التوصل -حسبما تداولته وسائل إعلامية- إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

زين الدين زديغة

 

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