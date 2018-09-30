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حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني

توقيف 24 منقبا عن الذهب وحجز 42 قنطارا من ورق التبغ

  30 سبتمبر 2018 - 19:05   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الحدث
توقيف 24 منقبا عن الذهب وحجز 42 قنطارا من ورق التبغ

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام 24 منقبا عن الذهب،في حين أوقفت مفرزة أخرى بالوادي مهربين وضبطت 42 قنطارا من ورق التبغ، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس.

 

جاء في البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 سبتمبر 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، 24 منقبا عن الذهب وضبطت مركبة رباعية الدفع و04 دراجات نارية و32 مولدا كهربائيا و22 مطرقة ضغط وثمانية أجهزة للكشف عن المعادن، في حين أوقفت مفرزة أخرى بالوادي/ن.ع.4، مهربين وضبطت شاحنتين و(42) قنطارا من ورق التبغ.

من جهة أخرى، أوقفت عناصر الدرك الوطني بتبسة/ن.ع.5، ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم200 غرام من الكوكايين، بينما شهدت خنشلة توقيف أربعة أشخاصبحوزتهم أربع بنادق صيد.

ع بن مهل

 

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