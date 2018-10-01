قايد صالح يشرف اليوم على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية

يشرف نائب وزير الدفاع الوطنيي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح ابتداءً من هذا الاثنين على تنفيذ تمارين تكتيكية بيانية بالذخيرة الحية -عاصفة 2018- على مستوى القطاع العملياتي جنوب-شرق جانات، والقطاع العملياتي شمال- شرق إن أمناس".

وكان الفريق قايد صالح شرع الأحد في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة استمع في مستهلها إلى عرض قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء حسان علايمية الذي قدم الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه، فضلا عن عرض قائد القطاع العملياتي جنوب-شرق جانات وعروض مختلف السلاسل القيادية" حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي هذا الشأن "أسدى الفريق قايد صالح جملة من التوجيهات ذات الطابع العملياتي , مؤكدا أمام قيادة وأركان وإطارات الناحية، أن هذه الزيارة تكتسي أهميتها الخاصة لأنها تتزامن مع انطلاق سنة التحضير القتالي 2018/2019 التي ستحمل في طياتها دون شك مكاسب تطويرية وتحضيرية نوعية تضفي على مجهود الجيش الوطني الشعبي بصمة جديدة أخرى من بصمات تعزيز قدرات قواتنا المسلحة".

كما أكد بالمناسبة "حرصه الشديد على حضور وتقييم مثل هذه التمارين البيانية والاختبارية بالذخيرة الحية، التي تجرى على مستوى كافة النواحي العسكرية".

وخلص البيان الى أن هذه التمارين "تعد معيارا حقيقيا لتقييم مستوى القدرات القتالية لقوام المعركة للجيش الوطني الشعبي, كما تعتبر علامة من علامات النضج التكويني والتدريبي والتحضيري, الذي أضحى يتميز به المسار التطويري للجيش الوطني الشعبي"