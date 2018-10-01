شمال الوطن على موعد مساء اليوم مع أول أضطراب جوي خريفي

تتوقع نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية قدوم أول اضطراب جوي خريفي من البحر الأبيض المتوسط بدءا من مساء هذا الاثنين ما يؤدي إلى تهاطل أمطار رعدية معتبرة مصحوبة بهبوب رياح قوية على المناطق الشمالية الساحلية الوسطى و الشرقية

هذا و أكدت المكلفة بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية برقطة، أنه ينتظر قدوم أول اضطراب جوي خريفي من حوض البحرالأبيض المتوسط، محمل بهواء بارد نسبيا بدءا من ليل هذا الاثنين إلى الثلاثاء ويخص المناطق الوسطى والشرقية للوطن

و أضافت في اتصال هاتفي للقناة الأولى أن الأجواء ستكون غائمة يوم الثلاثاء مع تسجيل أمطار تكون احيان رعدية ومعتبرة محليا وخصوصا على الساحل الاوسط و الشرقي للجزائر

وأوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى الديوان الوطني للأرصاد الجوية أن هذه الوضعية الجوية ستكون مرفوقة برياح قوية تؤدي إلى بحر من هائج إلى جد هائج، حيث سيصل الارتفع المعنوي للأمواج إلى المترين بالسواحل الوسطى وحتى الثلاثة أمتار بالسواحل الشرقية للوطن