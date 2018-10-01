فوروم "المحور اليومي" غدا حول توقعات الأسعار لنهاية سنة 2018

يسعد جريدة "المحور اليومي" أن تدعوكم لضمان تغطية منتدى "المحور اليومي"، الذي ستنظمه الجريدة بتاريخ 02 أكتوبر 2018 على الساعة 10.30 بمقر الجريدة المتواجد بدار الصحافة طاهر جاووت بأول ماي "المحاذي لجريدة الوطن".

ونحيطكم علماً أنّ موضوع المنتدى سيتمحور حول توقعات الأسعار لنهاية سنة 2018 والتحديات التي يواجهها المنتوج المحلي في الوقت الراهن.

أهم الضيوف:

السيد: رئيس الجمعية الوطنية لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين "الحاج الطاهر بولنوار".

السيد: رئيس منظمة حماية المستهلك "مصطفى زبدي". وخبير اقتصادي.