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عيسى...تجربة الجزائر في القضاء على الإرهاب محل اهتمام دولي

  01 أكتوبر 2018 - 14:20   قرئ 15 مرة   0 تعليق   الحدث
عيسى...تجربة الجزائر في القضاء على الإرهاب محل اهتمام دولي

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عن تخرج أول دفعة هذه السنة من الأئمة تخصص إمامة وإرشاد وهذا في إطار الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع نظيرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويتمتع هؤلاء الأئمة بمستوى جامعي يواصل فيه الإمام تدرجه إلى المستويات العليا الجامعية الأخرى.

وأوضح محمد عيسى الذي للإذاعة للقناة ان الجزائر استطاعت أن تقضي على الإرهاب واجتثاثه وهي اليوم تعمل على الوقاية منه وتجربة الجزائر في هذا المجال جعلت منها مقصدا لعدة دول وجهات للاستفادة ونقل التجربة.

وقال حسب ما نشره ذات المصدر "ولقد وقعت في هذا المجال السلطات الفرنسية معنا اتفاقية تعاون تم على إثرها تسخير13 جامعة فرنسية ينشط فيها 170 إماما جزائريا يعملون على نشر الوسطية والاعتدال كما يعملون على خدمة الجالية الجزائرية بفرنسا وخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه".

وأضاف أن "التجربة الجزائرية لم تتوقف عند هذا الحد بل ان نجاحها وصداها جعلا دولا أخرى تريد الاستفادة منها على غرار المانيا وايطاليا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنت التجربة الجزائرية في هذا المجال والدليل على ذلك زيارة منسق كاتب الدولة الأمريكية المكلف بمكافحة الإرهاب للجزائر من اجل وضع إطار عملي في هذا الخصوص".

 

 

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