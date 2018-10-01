في دورتها الـ 69

مساهل يشارك في جنيف اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

شارك وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل اليوم الاثنين في جنيف في أشغال الدورة ال69 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأبرز مساهل، انطلاقا من العدد المتزايد للأشخاص المجبرين على الهروب من بلدانهم عبر العالم، أن " اجتماع اللجنة التنفيذية ينبغي أن يندرج في مسعى يرمي إلى منح جميع المشاركين فرصة لتبادل انشغالاتهم وآمالهم حول اشكالية اللاجئين والتكفل بحاجياتهم في مجال المساعدة والحماية بالنظر الى هشاشة وضعهم".

كما ذكر مساهل أنه على مدار السنوات "لا تزال النزاعات والحروب مثلها مثل الفقر والمجاعة و الظروف المناخية تدفع بعشرات ملايين الأشخاص الى اللجوء".

وفي نفس السياق، أوضح رئيس الديبلوماسية الجزائرية أن اشكالية اللاجئين تطرح عددا من الانشغالات المرتبطة بكون "اللاجئين لا يزالون يقيمون في بلدان نامية غالبا ما تكون مجاورة، تكابد كل واحدة منها مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية".

و يضاف الى ذلك, حسب الوزير, " الحلول المستدامة التي تصبح صعبة المنال أكثر فأكثر مما يساهم, و نحن نشهد على ذلك, في الارتفاع السريع لعدد الاشخاص المشمولين برعاية المفوضية السامية للاجئين".

في هذا الخصوص, أشار مساهل الى أن "هذا التوجه لا يأخذ في الحسبان الوقائع الاجتماعية و الاقتصادية للبلدان سيما و أن جمع الاموال الضرورية للعمل الانساني أصبحت ممارسة شاقة ليس فقط بالنسبة للمفوضية السامية للاجئين بل ايضا لمجموع نظام الأمم المتحدة".