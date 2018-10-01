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قايد صالح: التحضير القتالي عنصر أساسي للحفاظ على حالة الجاهزية

  01 أكتوبر 2018 - 14:50   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الحدث
قايد صالح: التحضير القتالي عنصر أساسي للحفاظ على حالة الجاهزية

أشرف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على انطلاق مجريات تنفيذ التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية "عاصفة 2018 "، في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة.

واستمع الفريق رفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة إلى عرض قدمه مدير التمرين حول خطة ومراحل التنفيذ.

وبميدان الرمي للقطاع العملياتي جنوب ـ شرق جانات، تابع الفريق حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، عن كثب الأعمال القتالية التي قامت بها الوحدات المقحمة من القوات البرية، والجوية، والدفاع الجوي عن الإقليم، بدءاً بطائرات الاستطلاع الجوي للقيادة العليا، وأضاف المصدر "وهي الأعمال التي اتسمت فعلا باحترافية عالية في جميع المراحل وبمستوى تكتيكي وعملياتي جد عالي يعكس جدية الجانب التخطيطي والتنظيمي والتحضيري، كما يعكس الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات الموضوعة في الخدمة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية في دقة الرمايات".

وقد نُفّذ هذا التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية وفق ذات البيان بموضوع "المجموعة الفرعية التكتيكية الأولى في المسير مع احتمال نشوب المعركة التصادمية " الذي شاركت فيه الوحدات العضوية التابعة للقطاع العملياتي جنوب ـ شرق جانات، والذي يهدف إلى اختبار جاهزية وحدات قوام المعركة لردع أي طارئ، وإظهار فعالية الإمكانيات القتالية والنارية للمنظومات والمعدات القتالية الحديثة، فضلا عن إبراز التعاون الوطيد ما بين مختلف أصناف القوات عند تنفيذ مختلف المهام القتالية.

 

وفي نهاية التمرين، التقى الفريق بأفراد الوحدات المشاركة شاكرا لهم الجهود الكبرى التي يبذلونها طوال السنة، وخصوصا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، مشددا التأكيد على أن التحضير القتالي للقوات يظل العنصر الأساسي للحفاظ على حالة الجاهزية العملياتية، وذلك من خلال السهر الدائم من قبل مختلف مكونات قوام المعركة على تكثيف التمارين التطبيقية التكتيكية العملياتية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات وعلى جميع المستويات والأنساق.

 

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