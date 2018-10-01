الإعلان عن نتائج الانتقاء للالتحاق بالماستر قريبا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه سيتم الإعلان هن نتائج الانتقاء للالتحاق بالماستر في "الأيام القليلة المقبلة"، مذكرا أن أكثر من 308ألف ترشيح تم إيداعه منذ فتح الأرضية الرقمية.

وأوضح الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة التربية والتكوين والشؤون الدينية لمجلس الأمة، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الانتقاء الخاصة بالماستر في الأيام القليلة المقبلة بمجرد استكمال دراسة ملفات المترشحين التي بلغ عددها 308.710، وذكر بالمناسبة حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أنه تم فتح الأرضية الرقمية المخصصة للراغبين في الالتحاق بالماستر في الفترة الممتدة بين 28 جوان و 30 جويلية ثم بين 7 و 15 سبتمبر المنصرم لتمكين الطلبة الذين لم يتسلموا شهادات النجاح في الوقت المناسب من إيداع طلب الترشح.