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أشرف بورقلة على تنفيذالتمرين البياني عاصفة 2018 ... قايد صالح يؤكد:

التحضير القتالي عنصر أساسي للحفاظ على الجاهزية

  01 أكتوبر 2018 - 18:18   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الحدث
التحضير القتالي عنصر أساسي للحفاظ على الجاهزية

أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، أنالتحضير القتالي للقوات يظل العنصر الأساسي للحفاظ على الجاهزية العملياتية، وأضاف أن ذلك يكون من خلال السهر الدائم من قبل مختلف مكونات قوام المعركة على تكثيف التمارين التطبيقية التكتيكية العملياتية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات وعلى جميع المستويات والأنساق.

 

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الرابعة في هذا الصدد  لقد أكدت أكثر من مرة، وسأعيد ذلك أمامكم اليوم، بأن المهنة العسكرية وما تفرضها من متطلبات خاصة ذات الصلة بالمعترك العملي الميداني بكافة خصوصياته وتحدياته ومتطلباته، تبقى تمثل دوما اختبارا واقعيا وحقيقيا للعنصر البشري، وأضاف بعد متابعته تنفيذ التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية  عاصفة 2018،  أن هذا المعترك المهني يمثل أهم المقاييس الأساسية والموضوعية التي يمكن من خلالها الحكم بصفة واقعية ومنطقية، على مدى ما تحقق من نجاح وعلى مدى ما تم التوصل إليه من تفوق، والحكم بالتالي على مدى المساهمة الفردية والجماعية في تحصيل التراكمات التطويرية المطلوبة، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وأردف قايد صالح حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني مؤكدا أن السنة التدريبية الجديدة التي لا تأتي معها بإضافة نوعية مرغوبة هي سنة تدريبية تحتاج إلى المراجعة والتقييم، والتمرين التكتيكي الاختباري الذي لا يحمل معه عناصر تطويرية جديدة وعوامل تحديثية إضافية هو تمرين يحتاج أيضا إلى إجراء مراجعة موضوعية وتقييم واقعي لمجرياته، معتبرا أن نتائج التمارين مؤشرات ميدانية فعلية، تمثل بالضرورة المقياس الأساسي لتقييم مدى فعالية تنفيذ برامج التحضير القتالي، على ضوء التطبيق الأمثل لأساليب القتال في ظروف قريبة من الواقع، مع التحكم التام في التجهيزات ومنظومات الأسلحة العصرية، وتلكم هي غاية الاستفادة من عوامل التطور المعتمدة على حسن التقييم ونجاعة التقويم وملاءمة التكييف وصوابية الإبداع في تصور عوامل النجاح.

 

وختم كلامه وفق بيان وزارة الدفاع الوطني بالقول  واعلموا أنه في خضم الحياة المهنية وزخمها، تطفو دون شك ولا ريب، على السطح مواصفات قوة شخصية الفرد العسكري، وتبرز صلابة الإرادة لديه، وتظهر عزيمته وإصراره على تحقيق النتائج الميدانية والفعلية المطلوبة منه، فعلى ضوء ذلك فقط يمتحن مردود الفرد العسكري، وتـقـيـم صلابة تعليمه وتكوينه ومستويات المهارات والمؤهلات لديه، وتختبر بالتالي درجات تحمله للمسؤولية الثقيلة الموضوعة على عاتقه.

زين الدين زديغة

 
 

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