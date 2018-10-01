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يقدر عددهم بـ 170 وينشطون في 13 منها

أئمة جزائريون في الجامعات الفرنسية لنشر الاعتدال!

  01 أكتوبر 2018 - 18:25   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الحدث
أئمة جزائريون في الجامعات الفرنسية لنشر الاعتدال!

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أمس، عن توقيع السلطات الفرنسية مع الجزائر اتفاقية تعاون، تم إثرها تسخير 13 جامعة فرنسية ينشط فيها 170 إماما جزائريا يعملون على نشر الوسطية والاعتدال، وكذا خدمة الجالية الجزائرية بفرنسا وخدمة المجتمع الذي يعيشون فيه.

 

قال محمد عيسى في هذا الصدد إن التجربة الجزائرية لم تتوقف عند هذا الحد، بل إن نجاحها وصداها جعلا دولا أخرى تريد الاستفادة منها على غرار ألمانيا وإيطاليا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية التي تبنت التجربة الجزائرية في هذا المجال، والدليل على ذلك زيارة منسق كاتب الدولة الأمريكية المكلف بمكافحة الإرهاب للجزائر من أجل وضع إطار عملي في هذا الخصوص، واعتبر المتحدث لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية أن الجزائر لم تكن لتصل إلى هذه المرحلة من الأمن والاستقرار لولا تضحية الرجال والمخلصين لهذا الوطن، وذكّر في هذا الصدد نقلا عما نشرته الإذاعة الوطنية بـ 114 إمام من ضحايا الإرهاب الذين تم اغتيالهم لأنهم رفضوا الإرهاب، مردفا بقوله  لقد آن الأوان اليوم لتكريمهم، وهو ما سيتم بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتابع قائلا إن الحديث عن التضحيات لا يشمل هؤلاء الأئمة فقط بل تعداهم ليشمل المسيحيين الذين اغتيلوا في الجزائر إبان العشرية السوداء، حيث سيتم تطويب 19 راهبا من بينهم رهبان تبحرين بحضور ممثل عن الفتيكان، ويأتي هذا الإجراء بعدما أعطى رئيس الجمهورية موافقته على ذلك، حسبه.

وفي معرض حديثه عن قطاع الأوقاف، أبرز الوزير محمد عيسى أهمية القطاع واسترجاع الأملاك الوقفية الزراعية والفلاحية وغيرها وفتح هذا المجال أمام المستثمرين الخواص وهو ما سيساهم في إنعاش الفضاء الوقفي.

وأعلن المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عن تخرج أول دفعة هذه السنة من الأئمة في تخصص الإمامة والإرشاد، في إطار الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويتمتع هؤلاء الأئمة بمستوى جامعي يواصل فيه الإمام تدرجه إلى المستويات العليا الجامعية الأخرى.

زين الدين زديغة

 

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