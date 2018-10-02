قايد صالح يشرف على التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية "عاصفة 2018"

شرف اليوم الفريق أحمد ڤايد صالح على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية "عاصفة 2018".

وبميدان الرمي للقطاع العملياتي شمال-شرق إن أمناس، حيث تابع جميع محطات تنفيذ المرحلة من التمرين، بموضوع "المجموعة الفرعية التكتيكية الثانية، في الهجوم من الحركة"، والذي شاركت حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، فيه الوحدات العضوية التابعة للقطاع العملياتي شمال ـ شرق إن أمناس، ووحدات جوية من طائرات ومروحيات تقدمتها طائرة الاستطلاع الجوي للقيادة العليا.