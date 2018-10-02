محاولات لاعادة الدفئ للعمل المغاربي المشترك

أكد الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، سعيد مقدم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن عقد اجتماع يضم دول المغرب العربي لـ "إعادة الدفء" للعمل المشترك يسير بخطى حثيثة عقب الحصول على موافقة الجزائر وموريتانيا والمغرب في انتظار البقية.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لمعركة إيسين، أوضح مقدم أن "العمل جاري مع ممثلي المؤسسات البرلمانية لدول اتحاد المغرب العربي من أجل إعادة بعث الدفء للعمل المغاربي"، حيث تم الحصول على موافقة كل من موريتانيا والمغرب والجزائر لعقد اجتماع يصب في هذا الاتجاه، كما أضاف حسب ما نشرته واج بأنه تم أيضا الحصول من سفارة ليبيا بالجزائر على القائمة الاسمية للشعبة الليبية وهو "ما سيسمح لا محالة بتمكين الدول المغاربية من تنظيم أمورها و بناء وحدة هذا الصرح"، مما يعد "خيارا استراتيجيا و مسؤولية يتحملها الجميع".