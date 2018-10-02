الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تتابع عملية مراجعة الوقائم الانتخابية

أفادت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اليوم الثلاثاء بأنه تم تسطير "برنامج انتشار" من طرف أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة يمس كل جهات الوطن لمراقبة عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية التي شرع فيها أمس الاثنين.

وقال بيان للهيئة نقلا عن واج بأنه " بمتابعة من رئاسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وبإشراف ميداني عبر الوطن من أعضاء اللجنة الدائمة انطلقت عملية مراقبة الهيئة العليا لعمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية"، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد، "تسطير برنامج انتشار يمس كل جهات الوطني حيث يقوم أعضاء اللجنة الدائمة رفقة إطارات الهية العليا بمهام الرقابة على عمليات المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية خلال شهر أكتوبر الجاري وفق ما ينص عليه القانون".

وتدخل هذه العملية الرقابية وفق ذات المصدر "في إطار صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تجسيدا لأحكام المادة 194 من الدستور ووفق المادة 12 من القانون رقم 11/16 المتعلق بالهيئة المحددة لصلاحيات ومهام اللجنة الدائمة للهيئة العليا والتي تنص على أن الهيئة العليا "تتأكد في إطار الصلاحيات المخولة لها من مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الادارة للقوائم الانتخابية للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومن مطابقة القوائم الانتخابية الموضوعة تحت تصرفها لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات".