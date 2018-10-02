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أشرف على المرحلة الثانية من تمرين عاصفة 2018 قرب الحدود الليبية

قايد صالح يأمر العسكريين بالحفاظ على الجاهزية العليا لتأمين البلاد

  02 أكتوبر 2018 - 19:04   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الحدث
قايد صالح يأمر العسكريين بالحفاظ على الجاهزية العليا لتأمين البلاد

أمر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، العسكريين بالإبقاء على الجاهزية العالية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، التي تواجه البلاد، وكذا حماية أمن الجزائر واستقرارها.

 

في رسالة للإرهابيين في ليبيا، حث نائب وزير الدفاع الوطني، بعد إشرافه على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب بالذخيرة الحية  عاصفة 2018، على مستوى القطاع العملياتي شمال-شرق إن أمناس، بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، الذي يشرف على الحدود البرية مع هذه الدولة الجارة التي تعيش انفلاتا أمنيا خطيرا وغيابا لمؤسسات الدولة، الجميع على أن يظلوا دوما على استعداد تام وجاهزية عالية لمواجهة كافة التحديات الحاضرة والمستقبلية، حماية للجزائر وذودا عن سيادتها وأمنها واستقرارها، ودعا في كلمة توجيهية تابعها بواسطة التحاضر عن بعد كل أفراد وحدات الناحية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، إلى بذل المزيد من العمل المثابر، حيث قال  إننا راضون كل الرضى عن النتائج الجيدة المحققة ميدانيا بفضل المثابرة التي ميزت الجهود المبذولة من قبل الجميع، فالأمر يحتاج دوما لبذل مجهودات مضنية في كافة مجالات المهنة العسكرية، ذلك أن الخطوات النوعية المحققة حتى الآن، لم تأت صدفة بل استوجبت مواظبة عملية ومهنية شديدة الإدراك بما يجب فعله وبما يستوجب إنجازه، وأضاف  كل ذلك استلزم التحلي بإرادة يقينية وصادقة لا يخامرها أي شك في تحقيق النجاح المرغوب، وذلكم هو سر النجاح الذي يحصد ثماره اليوم الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، مسنودا بدعم وتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وتلكم هي أســرار القفزة، بل القفزات النوعية والخطوات العملاقة التي قطعناها في مجال تطوير وعصرنة الجيش الوطني الشعبي في شتى المجالات، سواء على مستوى التدريب والتحضير القتالي أو على صعيد اقتناء تجهيزات ومعدات ذات تكنولوجية عالية، يتحكم في ناصيتها إطارات من ذوي الكفاءات المؤكدة، المتوافقة تماما مع ما نحن مقبلون بل وعازمون، على تجسيده فعليا وميدانيا، وهو بناء جيش قوي وعصري ومتطور، عماده العنصر البشري الكفء والمتخصص القادر بمهارة عالية على استيعاب التقنيات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة والجدير بمواكبة التحديات المتسارعة، التي بات يحتمها واجب حماية استقلال الجزائر وصيانة سيادتها الوطنية وتأمين وحدتها الشعبية والترابية، وهي مهام دستورية عظيمة بقدر ما يعتز بها الجيش الوطني الشعبي، فهو مطالب دوما بأن يكون في مستوى حسن أدائها، وأردف  إننا مصممون على المضي قدما في هذا النهج الذي سطرناه والذي نهدف من خلاله إلى تطوير وعصرنة قواتنا المسلحة وجعلها في مصاف الجيوش الكبرى والحديثة، قادرة على تنفيذ مهامها الدستورية في مختلف المواقف والظروف، ورفع مستوى إطاراتنا وأركاناتنا وتطوير إمكانياتهم الفكرية ومستوياتهم العلمية.

زين الدين زديغة

 

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