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العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي

الأمن يحبط محاولة إغراق العاصمة بقنطار و55 كلغ من الزطلة

  02 أكتوبر 2018 - 19:05   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الحدث
الأمن يحبط محاولة إغراق العاصمة بقنطار و55 كلغ من الزطلة

أحبطت مصالح أمن ولاية الجزائر بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي أكبر عملية لإغراق العاصمة بالمخدرات، حيث فككت عصابة متكونة من ثمانية أشخاص كانوا يخططون لترويج نحو قنطار و55 كلغ من القنب الهندي.

 

تفاصيل قضية الحال التي عالجتها مقاطعة الوسط لشرطة الوسط كانت حسب ما كشف عنه رسول عبد الله، رئيس فرقة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بذات المقاطعة بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي، بعدما تمكن محققو فرقة مكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثّرات العقلية من إحباط عملية استلام كمية من المخدرات من القنب الهندي وزنها 32 كلغ، هذه الأخيرة التي تم على إثرها توقيف أربعة أشخاص وهم في حالة تلبس بالجرم المشهود، أين تم التحقيق معهم، ليتم لاحقا توقيف شخص خامس وبحوزته ما وزنه كيلوغرام ونصف من القنب الهندي، قبل أن يواصل المتحدث ويشير إلى المداهمة التي قامت بها ذات الفرقة والتي جاءت استنادا لسند قضائي صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث تدخل هذه الأخيرة في إطار مواصلة التحريات المستفيضة التي مست مسكن المشتبه به الرئيسي الموجود بأحد الأحياء الراقية، أين عثر عناصر الفرقة على 120 كلغ من القنب الهندي و239 مليون سنتيم و260 غراما من المعدن الأصفر، كما أفضت التحريات الميدانية لاحقا إلى توقيف شخصين آخرين، حيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين ثمانية، لكل متورط فيها دور معين ضمن الشبكة الإجرامية وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها تم عرض المشتبه بهم على الجهات القضائية المختصة للفصل في ملفاتهم، وقد كانت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمصالح أمن الدائرية الإدارية لحسين داي قد فككت قبل قرابة أسبوعين من اليوم شبكة وطنية مختصة في الاسيتراد، حيث مكنت العملية من استرجاع قرابة الـ29 كيلوغرام من القنب الهندي مع توقيف عشرة أشخاص متورطين في العملية وضبط أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومبلغ مالي يقدر بـ417 مليون سنتيم، مع حجز أربعة مركبات كانت تستعمل لغرض الترويج، فيما تم إنجاز إجراءات قضائية لتتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة أين تم تقديم المشتبه بهم الأربعة على وكيل الجمهورية المختص.

 وقد كان عمر صغير، رئيس فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي قد كشف عن بداية مجريات التحقيق بناء على معلومات أولية وردت لذات المصالح، حيث أفضى استغلالها للتوصل إلى المشتبه به الأول بمدينة بوسماعيل والمشتبه به الثاني بمدينة مغنية أين تواصلت التحريات وأفضت إلى تفكيك هذه الشبكة الوطنية المختصة في استيراد، نقل وتوزيع المخدرات، حيث تتكون الشبكة من عشرة أشخاص منهم من هو مسبوق قضائيا ومنهم من صدرت في حقهم مذكرات توقيف.

منيرة ابتسام طوبالي

 

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