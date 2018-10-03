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عقد الاجتماع 4 للجنة التوجيه للمبادرة المتوسطية للاقتصاد الازرق بالجزائر

  03 أكتوبر 2018 - 11:26   قرئ 84 مرة   0 تعليق   الحدث
عقد الاجتماع 4 للجنة التوجيه للمبادرة المتوسطية للاقتصاد الازرق بالجزائر

سيعقد الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية لمبادرة التنمية المستدامة من اجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط والتي ترأسها مناصفة كل من الجزائر وفرنسا اليوم الأربعاء بالجزائر .

وقال المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات، طه حموش، الذي سيرأس الاجتماع من الجانب الجزائري، أن الجزائر التي تطل بشريط ساحلي طويل على البحر المتوسط تسعى لاستغلال بأنجع السبل ليس فقط على مستوى الصيد البحري وإنما في جميع القطاعات المتدخلة على غرار النقل والسياحة والطاقة بهدف خلق مناصب شغل.  

ويهدف الاجتماع -الذي سيترأسه عن الجانب الفرنسي كذلك نائب الامين العام للبحار باتريك أوجييه-حسب ما نشرته الإذاعة الوطنية إلى ضبط ورقة طريق تتضمن مشاريع مشتركة ذات اولوية في مجال تنمية النشاطات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات في المتوسط.

كما يسعى الاجتماع ايضا الى بحث مشروع الاعلان الذي سيتم المصادقة عليه خلال اشغال الندوة الوزارية التي ستتم في الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وسيحضر الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء 5 + 5 (الجزائر وليبيا وتونس والمغرب  وموريتانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومالطا والبرتغال) وممثلين عن المفوضية  الأوروبية والاتحاد من أجل البحر المتوسط   إضافة إلى المراقبين (مشاريع  التعاون للمفوضية الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو").

كما سيعرف الاجتماع وفق ذات المصدر أيضا مشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم ي وزارة الدفاع الوطني وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وزارة الأشغال العمومية والنقل ي وزارة السياحة والصناعات التقليدية ي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب ذات البيان.

للتذكير فإن مبادرة التنمية المستدامة من اجل الاقتصاد الازرق في غرب البحر الابيض المتوسط التي اطلقت في ابريل 2017 ، تهدف الى ارساء اساسيات العمل المشترك من اجل تحقيق الامن والسلامة البحرية وتعزيز التنمية المستدامة  الزرقاء, الى جانب انشاء مناصب شغل والحفاظ النظم الايكولوجية والتنوع  البيولوجي.

 

 

 

 

 

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