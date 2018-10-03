ملال يذبح ثور على أرضية انجاز مركز تكوين شبيبة القبائل

قام أمس، مسيري إدارة شبيبة القبائل على ذبح ثور على أرضية احتضان مشروع انجاز مركز تكوين الفريق، وهي المبادرة التي تزامنت مع إطلاق أشغال تهيئة أرضية المشروع في انتظار تعيين المؤسسة المكلفة بالإنجاز خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد حضر العملية العديد من مسؤولي "الجياسكا" يتقدمهم الريس شريف ملال والناطق الرسمي للنادي مولود عبود إلى جانب العديد من محبي وأنصار الفريق. فبعد نحر الثور تم نقله إلى مقام سيدي بالوا أين ستنظم اليوم الخميس وليمة غذاء جماعية أو ما يسمى بـ"الوعدة" تقيدا بالتقاليد الاجتماعية التي تزخر بها منطقة القبائل الذين يقومون قبل إطلاق أشغال البناء بذبح الثور من أجل أن يبارك الله عملهم ييسر امورهم