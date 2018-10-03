تمرين يحاكي اقتحام والقضاء على مجموعة إرهابية متحصنة داخل مباني

تابع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تمرينا بيانيا نفذه طلبة المدرسة العليا للقوات الخاصة، خلال زيارته المتواصلة للناحية العسكرية الرابعة، بموضوع "مفرزة القوات الخاصة أثناء اقتحام وتدمير والقضاء على مجموعة إرهابية متحصنة داخل مباني"، وذلك باستعمال العربات الخفيفة المزودة بأنظمة سلالم الاقتحام والقنص، وهو التمرين الذي تم تنفيذه باحترافية عالية تنم عن جدوى وفعالية التكوين الراقي الذي ما فتئ يتلقاه أفراد المدرسة العليا للقوات الخاصة الذين كلهم عزم وإصرار على أداء المهام المنوطة في شتى الظروف الصعبة، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.