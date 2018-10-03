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إحباط محاولة تهريب 20 ألف لتر من الوقود جنوب الوطن

محاولات المهربين لاستنزاف المواد المدعمة تتواصل

  03 أكتوبر 2018 - 18:49   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الحدث
محاولات المهربين لاستنزاف المواد المدعمة تتواصل

ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، بإقليم الناحية العسكرية السادسة أول أمس، شاحنة وأربع مركبات رباعية الدفع و18800 لتر من الوقود و4.625 طن من المواد الغذائية التي كانت موجهة للتهريب، حسبما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس.

 

جاء في البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار في إقليم الناحية العسكرية السادسة أول أمس شاحنة وأربع مركبات رباعية الدفع و18800 لتر من الوقود و4.625 طن من المواد الغذائية التي كانت موجهة للتهريب. من جهة أخرى، أوقفت عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود إثر عمليات متفرقة بكلمن تلمسان في إقليم الناحية العسكرية الثانية وأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة وبسكرة بالناحية الرابعة، ستة تجار مخدرات ضبطتلديهم كمية 247.2 كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفرزة للجيش الوطنيالشعبي مهربين اثنين وضبطت شاحنتين و39 قنطارا من أوراق التبغ ببسكرة.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل بوهران في إقليم الناحية العسكرية الثانية محاولات هجرة غير شرعية لـ 27 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بينما تم توقيف ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

وما زال مهربو الوقود يستهدفون نقل هذه المادة عبر الحدود الشرقية للوطن نحو تونس وليبيا، وكذلك مع مالي والنيجر، إذ أحبطت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال شهر سبتمبر المنقضي -حسبما كشفت عنه الحصيلة العملياتية للمصالح المذكورة- محاولات تهريب أكثر من 35 ألف لتر من الوقود.

زين الدين.ز

 

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