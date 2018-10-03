تمرين يحاكي الاقتحام والقضاء على مجموعة متحصنة داخل مبان

رسائل تحذيرية من الجيش لبقايا الإرهابيين المختبئين في المدن

حمل التمرين البياني الذي نفذته أمس مفرزة القوات الخاصة ويحاكي اقتحام وتدمير والقضاء على مجموعة إرهابية متحصنة داخل مبان، باستعمال العربات الخفيفة المزودة بأنظمة سلالم الاقتحام والقنص، رسائل لبقايا الإرهابيين الذين يحتمل أن يتسللوا إلى داخل التجمعات السكنية هربا من الحصار المفروض عليهم في الجبال والغابات.

تابع الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة ومروره على المدرسة العليا للقوات الخاصة، تمرينا بيانيا نفذه طلبة المدرسة بموضوع مفرزة القوات الخاصة أثناء اقتحام وتدمير والقضاء على مجموعة إرهابية متحصنة داخل مبان، باستعمال العربات الخفيفة المزودة بأنظمة سلالم الاقتحام والقنص، وهو التمرين الذي تم تنفيذه حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس، باحترافية عالية تنم عن جدوى وفعالية التكوين الراقي الذي ما فتئ يتلقاه أفراد المدرسة العليا للقوات الخاصة الذين كلهم عزم وإصرار على أداء المهام المنوطة بهم في شتى الظروف الصعبة.

وبعد نهاية التمرين، التقى الفريق بإطارات وأفراد وحدات القطاع العسكري لبسكرة، أين ألقى كلمة توجيهية بُثت إلى كافة وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد من خلالها أهمية هذه الزيارة التي تتزامن مع الانطلاق الرسمي لسنة التحضير القتالي 2018ـ 2019، والذكرى الثالثة عشر لميثاق السلم والمصالحة، حيث قال إن هذه المبادرة التاريخية التي نجحت في مؤاخاة الجزائريين، وسمحت بعودة الرشد لأولئك الذين غُرر بهم، والإقلاع عن غـيهم، وتبنيهم منطق جادة الحق والصواب وسبيل المصالحة الوطنية والعودة إلى أحضان الأمة، استند إليها الجيش الوطني الشعبي، لبناء هذا الصرح الأمني الراسخ الجذور، وسيبقى يعمل دون كلل ولا ملل، ليل نهار من أجل مواصلة تثبيت دعائم أسس هذه الجائزة الربانية المحمودة.

وأكد نائب وزير الدفاع الوطني أن مثل هذه الزيارات الدورية تُعد عملا ميدانيا بالغ الأهمية، بل، وبالغ الضرورة العملية والمهنية، لأنها تمثل حرصا شديدا ما انفكت تبديه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، بخصوص مرافقة كافة الجهود المبذولة، ومتابعة تنفيذ جميع البرامج المتتالية والمتكاملة متعددة المجالات والأهداف والأبعاد.

يشار إلى أن مدنا جزائرية شهدت سابقا عمليات أمنية ضد بقايا إرهابين، على غرار ما وقع في قسنطينة وقبلها بباتنة، وعليه يمكن اعتبار هذا التمرين البياني رسالة تحذيرية للإرهابيين الذين قد يفكرون في التسلل إلى التجمعات الحضرية للاختباء هربا من المطاردة.