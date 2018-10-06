إيقاف 11 حراقا بشرشال

تم ليلة الجمعة إلى السبت إحباط محاولة هجرة غير شرعية عن طريق البحر لمجموعة تتكون من 11 شابا منهم إمرإة بعرض شواطئ شرشال.

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر أمنية، أن المجموعة التي كانت على متن قارب صيد يقدر طوله ب4 أمتار في حالة، وجدت في صحية جيدة على بعد 20 ألف ميل شمال ساحل شرشال من قبل دورية لقوات حرس السواحل بعد استغلال معلومات دقيقة تفيد بخروج قارب في ظروف "غامضة" من شاطئ كوالي شرقي تيبازة.

وأضافت نفس المصادر أن مصالح الحماية المدنية تدخلت لإجلاء الشباب الذي تتراوح أعمارهم ما بين25 و 30 سنة إلى مستشفى شرشال لإجراء الفحوصات الطبية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الوطني لمباشرة التحقيق القضائي بتهمة الهجرة غير شرعية عن طريق البحر.

و كانت قوات حرس السواحل لمجموعة شرشال قد أحبطت بتاريخ 20 يوليو محاولة هجرة غير شرعية لعشرة شبان منهم امرأة كانوا على متن قارب صيد بعرض ساحل شرشال فيما سجلت ذات المصالح فقدان ثلاثة آخرين إثر تعرض قاربهم لعطب تقني. كما تصدت القوات البحرية يوم 12 يوليو الماضي لمحاولة هجرة غير شرعية لتسعة شبان بعرض شاطئ قوارية بأقصى غرب تيبازة.