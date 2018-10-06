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أويحيى يدعوه إلى تغليب العقل وتقديم استقالته:

"بوحجة يمتلك شرعية دستورية لكن هناك شرعية الأمر الواقع"

  06 أكتوبر 2018 - 14:42   قرئ 84 مرة   0 تعليق   الحدث
"بوحجة يمتلك شرعية دستورية لكن هناك شرعية الأمر الواقع"

-الرئاسيات ستجرى في أفريل والبرلمان لن يحلّ حتى لو بقي الانسداد

أكد أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، أن انتخابات الرئاسة ستُجرى في موعدها الدستوري شهر أفريل 2019، كما أعلن أنّه مهما طال أمد الانسداد الحاصل في المجلس الشعبي الوطني، فلن يتمّ حل البرلمان، داعيا رئيس الهيئة التشريعية، السعيد بوحجة، إلى تغليب العقل ومصلحة البلد وتقديم استقالته.

خاض أويحيى في لقاء صحفي عقب افتتاحه الندوة الوطنية للمرأة، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، السبت، في الأزمة الحاصلة بالمجلس الشعبي الوطني، فوصفه بـ "الانسداد"، داعيا السعيد بوحجة إلى التنحّي من أجل مصلحة البلد. وقال أويحيى إنّ بوحجة يمتلك الشرعية الدستورية كما أن النظام الداخلي للمجلس عالج حالة الانسداد ولا يسمح بسحب الثقة، لكن هناك شرعية أخرى وهي الأمر الواقع، حيث أزيد من 300 نائب وقعوا وثيقة تطالبه بالاستقالة وهي تمثل ثلاثة أرباع كما تمّ شلّ هياكل المجلس بعد تجميد نشاط مكتبه.   

الانسداد في البرلمان لن يُدخل البلد في أزمة 

..وأثنى أمين عام الأرندي، على مسار بوحجة قائلا: "هو رجل له وزن وماضيه مشرف"، ودعاه إلى تغليب صوت العقل، وبالمقابل رفض تصريحه بخصوص عدم تلقيه طلبا من الرئاسة للاستقالة، قائلا: "قول ذلك هو تنكر لأركان الدستور الذي يفرق بين السلطات الثلاث وليست الرئاسة من عينته والنواب هم من انتخبوه رئيسا عليهم". وأعلن أويحيى، أن بوحجة اتصل به لمعرفة موقفه من الأزمة، فنقل له أسفه لوصولها إلى هذا المستوى إلا أنه لا يمكنه التدخل في عمل النواب.

وأكد أحمد أويحيى أنّ حل البرلمان مستبعد تماما، حتى لو طالت الأزمة ثلاثة أشهر، لافتا إلى أن قانون المالية يمكن أن يمرره الرئيس بأمرية خاصة أنه لا يتضمّن أي ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن الانسداد سيبقى حديث الصحافة والمقاهي لكنه لن يتحوّل إلى أزمة بلد.

أويحيى لباجولي: "القافلة تسير والكلاب تنبح"

بخصوص ما ورد في كتاب السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر برنار باجولي، حول الجزائر، أكد أويحيى أن العلاقات بين الجزائر وباريس لم تكن يوما عادية، معتبرا أن ما ورد في 30 صفحة من الكتاب حول الجزائر ينمّ عن السمّ والحقد الذي يكنه باجولي ضد الجزائر، إلا أنه سجل أن في فرنسا من يريد بناء علاقات مع الجزائر وهناك من يريد تهديمها. مشيرا إلى أن تقليص الحماية الأمنية لسفارة فرنسا بالجزائر مؤخرا هو عمل بالقاعدة الدبلوماسية "المعاملة بالمثل"، وأكد أن العلاقات بين البلدين ليست إعطاء هدايا ولكل بلد مصلحته مستدلّا بمقولة: "القافلة تسير والكلاب تنبح".

كما علّق أمين عام الأرندي، على التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية الأسبق رئيس"المالغ" خلال الثورة، دحو ولد قابلية، بالقول إنّ كل البلدان تمجّد ثوراتها إلا الجزائريين "لي يجي يهدم حيط"، لافتا إلى ضرورة ترك التاريخ نظيفا للأجيال وعدم تشويه سمعة من ساروا إلى الرفيق الأعلى. 

"حتى لو تجاوز البترول 84 دولارا.. لن نعالج اعوجاج المجتمع"

بخصوص المشاكل الاجتماعية والصحية التي شهدتها البلاد خلال الصائفة، قال أويحيى، إنّه لا يدافع عن السلطة التي فيها نقائص، إلا أنه حمّل المواطنين جزءا كبيرا من مسؤولية الفيضانات والأوبئة، من خلال البناء الفوضوي في الوديان وانعدام النظافة، مؤكّدا أن "الأموال لا تعالج اعوجاج المجتمع".

كما عقّب على التغييرات التي أحدثها الرئيس على مستوى المؤسسة العسكرية، لافتا إلى أنّ التحاليل التي صاحبت تلك الحركة تشبه هذه التي تخص أزمة البرلمان، واعتبر أنّ التغييرات عادية لأن الجيش يستمر في مهمته وهو الأهم.

حكيمة ذهبي
 
 

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