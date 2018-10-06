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اجتمعوا أمام مقر محافظة الأفلان بسكيكدة 

مواطنون وسياسيون يعلنون تضامنهم مع بوحجة

  06 أكتوبر 2018 - 14:42   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الحدث
مواطنون وسياسيون يعلنون تضامنهم مع بوحجة

 تجمع عدد من المساندين لرئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة صبيحة أمس، أمام محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بمدينة سكيكدة للتعبير عن تضامنهم مع ابن ولاية سكيكدة إثر الضغوطات التي تعرض لها على خلفية عملية جمع التوقيعات من أجل سحب الثقة منه وإقالته من على رأس البرلمان.

 أكد مساندو السعيد بوحجة أنهم متعاطفون مع رئيس الهيئة التشريعية باعتباره واحدا من أبناء منطقتهم - بلدية أولاد اعطية الواقعة أقصى غرب عاصمة الولاية-  وجدد عدد من مناضلي الحزب العتيد السابقين والحاليين وغيرهم عن وقوفهم إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذه الظروف، كما استغلوا الفرصة للتنديد بموقف عدد من السياسيين المحسوبين على الأفلان من مختلف محافظات الولاية والذين - حسبهم - لم يقدموا  للسعيد بوحجة الدعم الكامل خلال الحملة التي استهدفته بغرض زحزحته من على رأس الغرفة السفلى.

وكان عدد من المتضامنين من أبناء المصيف القلي، قد تنقلوا إلى محافظة الأفلان بالقل من أجل التجمع امامه قبل أن ينقلوا المبادرة إلى عاصمة الولاية، يحدث هذا في الوقت الذي تلقى فيه في وقت سابق وإلى غاية الآن رئيس المجلس الشعبي الوطني بيانات مساندة من عدة قسمات جلها جاءت من المنطقة التي ينحدر منهاالسعيد بوحجة وباقي المناطق خاصة تلك التي توجد قريبا من منطقة أولاد اعطية، ناهيك عن الدعم الذي تلقاه من المواطنين من خلال منصات شبكة التواصل الاجتماعي.

 غالية بليزيدية
 

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