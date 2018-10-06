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طالب الرجل الثالث في الدولة بالخضوع لقرار الأغلبية

ولد عباس يدعو بوحجة إلى التنحي من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان

  06 أكتوبر 2018 - 15:28   قرئ 80 مرة   0 تعليق   الحدث
ولد عباس يدعو بوحجة إلى التنحي من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان

طالب الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، من رئيس الغرفة السفلى للبرلمان السعيد بوحجة التنحي من على رأس الهيئة التشريعية، نافياً تدخل الرئاسة في حالة الانسداد التي يعيشها البرلمان.

أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن الرئاسة لا علاقة لها بالانسداد الحاصل داخل المجلس الشعبي الوطني. ورفض ولد عباس أمس السبت، وصف ما يحدث في مبنى زيغود يوسف بـ"الأزمة"، ناصحا بوحجة بضرورة التعقل والخضوع لقرار الأغلبية وتقديم استقالته.

وقال ولد عباس أن القيادة السياسية للحزب، تدعو رئيس البرلمان حاليا الى الانضباط وأن يخضع إلى الأغلبية ويقدم الاستقالة. كما أضاف الأمين العام للأفلان، أنه يجب حل مشكل المجلس الشعبي الوطني في 48 ساعة المقبلة.

ونفى الأمين العام للحزب جبهة التحرير الوطني، أن تكون هناك صفقة بين الأفلان والأرندي، لخلافة بوحجة على رأس المجلس الشعبي الوطني. وأوضح ولد عباس، أنهم لا يوزعون المناصب، فهم يترأسون أكبر الأحزاب في الجزائر، وتجمعهم علاقة عمل ودية مع جميع الأحزاب. وأضاف "نحن لا نتدخل في عمل الحكومة ولم نر توزيع المناصب".

وأرجع ولد عباس سبب انقلاب نواب الموالاة على رئيس الغرفة السفلى ومحاولات سحب الثقة منه إلى عدم استشارته للنواب عند اتخاذه قرار إقالة الأمين العام للبرلمان.

 م ن

 

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