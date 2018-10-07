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لعرض تجربتها على بعض الدول المجاورة وتقييم حصيلة التعاون

ملتقى بالتعاون مع الاتحاد الأوربي حول التجربة الجزائرية في إدارة السجون

  07 أكتوبر 2018 - 19:51   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الحدث
ملتقى بالتعاون مع الاتحاد الأوربي حول التجربة الجزائرية في إدارة السجون

تعرض وزارة العدل ابتداء من اليوم الإصلاحات التي شملت قطاع السجون في مختلف المجالات التشريعية والتنظيمية، وأنسنة ظروف الحبس وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، ترقية الموارد البشرية، تطبيق برامج إعادة الادماج وأخيرا عصرنة قطاع السجون عن طريق بناء مؤسسات عقابية وفقا للمعايير الدولية وإدخال المعلوماتية والتخطيط الاستراتيجي في تسيير المؤسسات العقابية، خلال ملتقى دولي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر حول موضوع التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون باعتباره تجربة قابلة للترويج.

 

تحتضن الجزائر ملتقى دوليا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر حول موضوع التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون من خلال التعاون من الاتحاد الأوروبي، حيث ستعرض الجزائر تجربتها من الإصلاحات التي شملت قطاع السجون في مختلف المجالات التشريعية والتنظيمية، أنسنة ظروف الحبس وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، ترقية الموارد البشرية، تطبيق برامج إعادة الإدماج وأخيرا عصرنة قطاع السجون عن طريق بناء مؤسسات عقابية وفقا للمعايير الدولية وإدخال المعلوماتية والتخطيط الاستراتيجي في تسيير المؤسسات العقابية، خلال ملتقى دولي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر حول موضوع التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون. وسيشارك في هذا الملتقى رؤساء إدارات السجون لدول فرنسا، إيطاليا، تونس، ليبيا، موريتانيا، النيجر وبوركينافاسو، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الدولية بالجزائر على غرار الصليب الأحمر الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة  يونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية  بنود، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر وسفراء الدول التي تتعاون مع الجزائر في مجال السجون، حيث سيكون الملتقى فرصة لإبراز الجوانب الإيجابية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي ساهم في عمليات إصلاح السجون من خلال برنامجين للتعاون، الأول يتعلق بدعم إصلاح السجون في الجزائر للفترة الممتدة ما بين 2008 و2014 وتضمن ثلاثة محاور أساسية، وهي إعادة الإدماج وتكوين الموارد البشرية وأنظمة الإعلام والأمن، والثاني برنامج التوأمة مع إدارتي السجون الفرنسية والإيطالية، وهو برنامج لدعم وضع حيز التنفيذ اتفاق الشراكة الجزائري الأوروبي للفترة الممتدة من 16 ماي 2016 إلى غاية 15 نوفمبر 2018.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في الوقت الذي حققت فيه الجزائر نتائج إيجابية في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين وحماية حقوق الإنسان والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني، حيث جعلت هذه النتائج برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمات دولية أخرى يتقاسم التجربة الجزائرية التي يمكن لها أن تكون  نموذجا للدول التي تسعى إلى تحسين الظروف في مؤسساتها العقابية، حيث أشار فليون في تصريحات سابقة على هامش الملتقى الدولي حول  أفضل الممارسات الدولية الجهوية للتكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم إلى الإصلاحات الجذرية في هذا المجال، من خلال تعديل قانون الإجراءات الجزائية، لاسيما المثول الفوري والسوار الإلكتروني الذي يعد بديلا للحبس المؤقت، وكذا العمل للنفع العام المطبق منذ سنة 2009، والتي عززت  قرينة البراءة.

أسامة سبع

 

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