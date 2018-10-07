يحاول التوصل لحلول مع الدول المغاربية لوقف الهجرة غير الشرعية

وزير الداخلية الإيطالي في زيارة للجزائر لبحث ملفات الحراقة

دقت دول الاتحاد الأوروبي ناقوس الخطر جراء ارتفاع عدد الحراقة الجزائريين على أراضيها، فبعد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر ومطالبتها بتسريع وتيرة إعادة الجزائريين المرفوضة طلبات لجوئهم، يحل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بالجزائر والمغرب خلال الأيام المقبلة لبحث سبل كبح الهجرة غير الشرعية وترحيل الحراقة المقيمين هناك، بالإضافة إلى تجديد اقتراح إنشاء مراكز استقبال المهاجرين، حسبما أكدته الصحافة الإيطالية.

يبحث وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن إقناع الجزائر بتسريع عملية استقبال الحراقة الموجودين على الأراضي الإيطالية، من خلال محاولة إغراء دول المغرب العربي بدعم اقتصادها بأكثر من مليار دولار وتوفير مناصب شغل، حيث قال الوزير قبل زيارته لتونس نهاية الشهر الماضي إنه ستكون له جولة في الجزائر والمغرب، متابعا: أريد أن تعود إيطاليا حليفة لهذه الدول. وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنه سيزور قريبا الجزائر والمغرب، قائلا في مقابلة مع قناة سكاي نيوز الإخبارية الايطالية: لقد زرت ليبيا، وسأزور المغرب والجزائر قريبا. الهدف هو السيطرة على الحدود الجنوبية لبلدان المغادرة والعبور للمهاجرين، وكشف المسؤول الإيطالي عن مرسوم أمني للحكومة قيد الإعداد يختص بـ جبهات عديدة من مكافحة المافيا، المخدرات، الإدمان، إلى الإرهاب والهجرة، وأضاف: على جبهة المهاجرين على وجه الخصوص، سنعمل على تسريع إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم عبر اتفاقيات مع بلدان المنشأ، لأن لدينا الآن اتفاقيات مع أربعة بلدان فقط، وتعمل تلك الموقعة مع تونس. وأردف نحن بحاجة إلى اتفاقيات أخرى مع نيجيريا والسنغال وغامبيا ومالي وساحل العاج. وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، قد أكد أن إيطاليا مصرة على المضي قدما في صد المهاجرين، رغم ارتفاع أصوات في دوائر كنسية ضد سياسته، معلنا عن تراجع كبير في أعداد الوافدين منذ تولي ائتلاف حركة خمس نجوم-رابطة الشمال مقاليد الحكم في أوائل شهر جوان الماضي، وقال سالفيني في تدوينة نشرها على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي: في الشهرين الأولين للحكومة الجديدة، انخفضت أعداد المهاجرين بأكثر من ثلاثين ألفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من 34 ألفا و987 مهاجر إلى أربعة آلاف و960. وأردف الإرادة قوة، انتقلنا من الأقوال إلى الأفعال.

وللإشارة فقد رفضت الحكومة سابقا مقترح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لإنشاء مراكز استقبال المهاجرين في الجزائر على الحدود الليبية خلال زيارته الأخيرة لها، حيث أكدت مصادر متطابقة أن رفض الجزائر قطعي ويعتبر الثاني بعد أن قال الوزير الأول أحمد أويحيى أن دولا أوروبية تريد أن تجعل من الجزائر وجيرانها في شمال إفريقيا معسكرات لمنع تدفق الأفارقة إلى أراضيها لغربلة طلبات لجوء المهاجرين الأفارقة.