العقيد مصطفى لهبيري يستقبل سفير فلسطين بالجزائر

استقبل المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري، يوم الأحد 07 أكتوبر 2018 بمقر المديرية العامة للأمن الوطني سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر، السيد لؤي عيسى

تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون بين شرطة البلدين مع التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتوطيد العلاقات في مجال التكوين الشرطي، العلمي والتقني من أجل تعزيز أداء أفراد الشرطة في مجابهة الجريمة بكل أشكالها، في إطار حماية الأفراد والممتلكات

وأكد سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر أن الشرطة الجزائرية أصبحت مثالا يقتدى به، خاصة في مجال التكوين والتدريب، منوها بالدعم المتواصل الذي تقدمه الشرطة الجزائرية لنظيرتها الفلسطينية من خلال استضافتها لعديد الدفعات وفي مختلف التخصصات الشرطية بغرض التكوين والتدريب على مستوى مدارس الشرطة الجزائرية