وفدان هامان روسي وأمريكي منتظران نوفمبر المقبل

الرئاسيات والمصالح الاقتصادية تحرّك الآلة الدبلوماسية الأجنبية نحو الجزائر

دول أوروبية تصارع فرنسا لمنع احتكارها للعلاقات الجزائرية - الأوروبية

كثّفت دول أوروبية وأخرى مصنّفة في خانة الشريكة، تحرّكاتها الدبلوماسية باتجاه الجزائر، حيث ازدحمت أجندة الخارجية الجزائرية باللقاءات الهامة لجسّ نبض الوضع العام في الجزائر عشية الانتخابات الرئاسية، ومحاولة من دول أخرى شريكة من أجل كسر احتكار فرنسا للعلاقات الجزائرية - الأوروبية.

كشف وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، عن أجندة ناشطة لمصالح الدبلوماسية الجزائرية، خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية، ستُختتم بلقاءين وصفهما بـ الهامين شهر نوفمبر المقبل، يتعلّق الأول باجتماع بوفد روسي هام سينعقد بالجزائر العاصمة، وبعده وفد أمريكي، طلب هو الآخر عقد لقاء ثنائي مع السلطات الجزائرية.

وأعلن مساهل الذي كان يتحدث عبر الإذاعة الوطنية، بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية، أمس، عن سلسلة لقاءات ماراطونية، طلبت دول منضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي، بعقدها مع الجزائر، في سياق تنامي احتكار باريس للعلاقات الجزائرية-الأوروبية. وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد زارت الجزائر قبل أسابيع، وبعدها رئيس حكومة إسبانيا، ليقوم الوزير الأول، أحمد أويحيى بزيارة إلى البرتغال لترأس أشغال الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، في حين ينتظر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن يحل بالجزائر قريبا.

وأفاد الوزير مساهل، أنّ اجتماعا سيجمعه مع وزير الصناعة ووزير الخارجية الفرنسيين، بتاريخ 29 أكتوبر الجاري، وهي العلاقات التي لطالما أقلقت عددا من دول الاتحاد الأوروبي، التي تنظر إليها بمثابة احتكار من باريس للسوق الجزائرية في مجال الاستثمار.

كما يوجد ملفّ الهجرة غير الشرعية على رأس الملفات التي تناقشها الوفود الأوروبية لدى حلولها بالجزائر، حيث تهدف إلى بحث سبل كبح الهجرة غير الشرعية وترحيل الحراقة المقيمين هناك، بالإضافة إلى تجديد اقتراح إنشاء مراكز استقبال المهاجرين.

وبرّر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، اهتمام الشركاء بالجزائر، بموقعها الاستراتيجي الهام، على اعتبار أنها دولة متوسطية، إفريقية، مغاربية وعربية، كما أنها تعرف استقرارا ويوازن رئيسها عبد العزيز بوتفليقة، في العلاقات الخارجية بين جميع الشركاء. وأكد مساهل، أن رئيس الجمهوريةعبد العزيز بوتفليقة عمل منذ 1999 على تنشيط الدبلوماسية الجزائرية وفق مبادئها الثابتة بحيث تمحور خطابه منذ الوهلة الأولى على ثلاثة أهداف: أولها إطفاء نار الفتنة التي كانت تعيشها البلاد وثانيها ترتيب بيت الجزائر من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية عميقة وثالثها رجوع الجزائر إلى مكانتها بين الأمم.

ويمكن أن تكون هذه التحرّكات، وفقا لمتتبعين، على علاقة باستحقاق بالغ الأهمية، ستعرفه الجزائر منتصف العام المقبل، وهو المتعلق بالرئاسيات، حيث تبحث دول شريكة على الاطلاع عن كثب على الوضع السياسي العام للجزائر، ومآلات الرئاسيات على مصالحها بهذا البلد، وهو الذي يبرّر ترتيب الروس والأمريكان، للقاءين متتابعين شهر نوفمبر المقبل.