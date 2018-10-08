زيتوني يكشف عن مؤشراتإيجابية حول ملف استرجاع الأرشيف من فرنسا

عودة الأقدام السوداء إلى الجزائر لا أساس لها من الصحة

أفاد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أن مسألة عودة الأقدام السوداء إلى الجزائر تعد مجرد تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى وجود مؤشراتإيجابية حول ملف استرجاع الأرشيف الوطني من فرنسا.

أوضح زيتوني، أمس،بمناسبة الذكرى الـ 61 لاستشهادالأبطال الأربعة للقصبة حسيبة بن بوعلي،علي عمار المدعو علي لابوانت ومحمودبوحميدي وياسف عمر المدعو عمر الصغير، أن مسألة عودة الأقدام السوداء إلى الجزائر تعد مجرد تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة، مشيرا في ذات الصدد إلى وجود مؤشراتإيجابية حول ملف استرجاع الأرشيف الوطني من فرنسا.

ودعا الوزير إلى جعل تضحيات المجاهدين إبان الثورة التحريريةقدوة للأجيال من أجلكسب الرهانات المطروحة على الجزائر، مشددا في ذات السياق على ترسيخ تاريخ ودروس الثورة التحريرية لتكون نبراسا تهتدي به الأجيال في فهم حاضرها وبناء مستقبلها.

يذكر أنوزير المجاهدين، الطيبزيتوني،كشف وفي وقت سابق عن استئناف عمل اللجان المشتركة الجزائرية الفرنسية بخصوص ملف استرجاع الأرشيف الوطني، مضيفا أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر بصفته مرشحا للانتخابات الرئاسية كانت جريئة إلا أن الجزائرتنتظر الملموس وتطبيق التصريحات المسجلة،مؤكدا أنه سيتم إعادة فتح الملفات العالقة المتمثلة فيالتعويضات الخاصة بضحايا التفجيرات النووية في الجنوب والمفقودين واسترجاع جماجم شهداء المقاومة الوطنية الموجودةفي متحف باريس.