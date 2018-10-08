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بوعزغي يدعو الفلاحين للاستفادة من خبرات الفلاحة الهولندية ويكشف:

الجزائر حققت 70 بالمائة من أمنها الغذائي

  08 أكتوبر 2018 - 21:54   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الحدث
الجزائر حققت 70 بالمائة من أمنها الغذائي

-3000 مليار دينار مخصصة للتنمية الفلاحية ورفع التحدي

حققت الجزائر نسبة 70 بالمائة من الأمن الغذائي، بفضل السياسة الفلاحية الناجعة التي تعززت بتخصيص مبالغ ضخمة قيمتها 3000 مليار دج، حيث دعا وزير الفلاحة عبد القادر بوعزغي المهنيين لتعزيز التعاون والشراكة والاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الهولندية لعصرنة الفلاحة الجزائرية والرفع من مردودية الإنتاج الوطني وترقيته وترقية حجم الصادرات نحو الخارج، بما يرفع من قيمة المداخيل خارج قطاع المحروقات.

 

كشفوزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي خلال الندوة الصحفية التي أقيمت على هامش الافتتاح الرسمي للمعرض الدولي لتربية المواشي والعتاد الفلاحي في طبعته الـ18،عن تحقيق الجزائر لنسبة 70 بالمائة من الأمن الغذائيوتلبيةاحتياجات السوق الوطنية من المنتوج الفلاحي بما يمهد تدريجيا للتوجه نحو الاكتفاء الذاتي، وذلك جراء تخصيص الحكومة لاعتمادات مالية ضخمة 3000 مليار دج موجهة للتنمية الفلاحية عبر عصرنة الزراعة وتطويرها، تم إضافتها إلى استثمارات القطاع الخاص في مختلف الشعب الفلاحية.

وأكد في ذات الصدد،على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة لقطاع الفلاحة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، باعتبار الفلاحة من الأولويات الوطنيةأهم القواعد التي تقوم عليها الفلاحة، هو وضع معالمفلاحة عصرية تجسيدا لتعليمات الرئيس بوتفليقة، وذلك من خلال الاهتمام بالأهداف مع مقاربة الشعب وتحديثها خاصة ذات الأولوية في المجال الفلاحي، بهدف النهوض والنمو بالاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشاد الوزير ذاته في سياق ذي صلة بـالاستراتيجية التنموية للقطاع الفلاحي والتي بدأ العمل بها منذ سنة 2000 عبر برنامج التنمية الفلاحية الناجع، مما سمح بتسجيل نسب نمو لبعض المنتجات والشعب الفلاحية مابين 200 إلى 300 بالمائة، ناهيك عن تسجيل تطوير الناتج الداخلي الخام من 8 بالمائة إلى 12.3 بالمائة خلال 2017، فضلا عن تسجيل نتائج محسوسة في القيمة الإنتاجية التي قفزت من 359 مليار دينار حينما كانت الجزائر تستورد كل المواد والمنتجات من الخارج، إلى 3060 مليار دينار السنة الماضية.

وبالمقابل ثمن بوعزغي تنظيم الحدث  سيما-سيبسا بالشراكة مع ضيف الشرف، دولة هولندا، الدولة التي تشارك للمرة الرابعة على التوالي في الصالون، إضافة إلى تبني سياسة تطويرية بالتعاون مع الشريك الهولندي الذي سجل نجاحا باهرا في الفلاحة العصرية، للتوجه نحو الفلاحة الذكية التي تستند على التقنيات والتكنولوجيات الفلاحية الحديثة، من خلال برامج تنموية على غرار تعزيز الاقتصاد الغابي وتحفيز استعمال التقنيات المقتصدة للمياه، فضلا عن تعزيز الفلاحة المستدامة واستعمال البذور التي تتكيف والقدرة على تحمل التغيرات المناخية، حيث قال إن الفلاحة الذكية تساهم في رفع العائدات وضبط التكلفة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ودعا الوزير كل الفلاحين والمستثمرين والفاعلين في القطاع بمواصلة بذل الجهود من أجل تثمين وتعزيز الإنتاج الفلاحي وتطبيق التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والتكنولوجيا مع الطرف الهولندي، والتي تعد وسيلة الأنجع لرفع تحدي الأمن الغذائي وتقليص فاتورة واردات الغذاء يضيف الوزير-.

وجدير بالذكر إلى أن الطبعة الـ18 عرفت مشاركة معتبرة للمهنيين في القطاع الفلاحي بما يجعل من سيما-سيبسا أرضية تداول، عروض وحوار، من خلال حضور 550 مؤسسة عارضة تمثل 31 دولة، من بينها 250 مؤسسة وطنية وأزيد من 300 مؤسسة أجنبية.

مريم سلماوي

 

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