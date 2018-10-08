سفير الاتحاد الأوربي يشيد بالتجربة الجزائرية في إصلاح السجون

81 سجنا جديدا وغلق المؤسسات الموروثة عن الفترة الاستعمارية

أعلنالمدير العام لإدارة السجون والإدماج مختار فليون، عن دخول 81 سجنا جديدا حيز الخدمة تباعا بعد الانتهاء من أشغال بنائها لإلغاء السجون الموروثة عن الفترة الاستعمارية والتي لا تتوافق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، حيث ستتوفر على فضاءات تعليمية وتكوينية ومكتبات، مضيفا أنه سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر تعميم السوار الإلكتروني عبر كامل التراب الوطني للمحكوم عليهم بأقل من 3 سنوات أو تبقى من فترة عقابهم 3 سنوات ولم يتورطوا في قضايا خطيرة.

قال الأمين العام لوزارة العدل في كلمته بالنيابة عن الوزير الطيب لوح، في افتتاح ملتقى دولي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوربي بالجزائر حول موضوع التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون أن مصالح وزارة العدل راسلت الوظيف العمومي بتسهيل إعادة لإدماج المحبوسين في مناصب شغل، قائلا إنه مع تعديل قانون الإجراءات الجزائرية فإن آثار العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق العدلية لن تكون عائقا في طلب العمل، كما أنه تم تقليص فترة الإكراه البدني من 5 سنوات إلى سنتين، مشيدا بالإصلاحات التي عرفها القطاع من خلال تقويم المحبوسين وإعادة إدماجهم لمحاربة العود، بالإضافة إلى تراجع عدد المحبوسين مؤقتا بعد تعديل قانون العقوبات.

وفي سياق متصل؛ أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون اورورك أن السجون الجزائرية تخضع لنفس المعايير الأوربية، مشددا أن التجربة الجزائرية في إصلاح السجون تعتبر نموذجا يحتذى به لدى الدول الإفريقية والأوربية.

وتحتضن الجزائر ملتقى دولي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوربي بالجزائر حول موضوع التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون من خلال التعاون من الاتحاد الأوربي، أين تعرض الجزائر تجربتها من خلال الإصلاحات التي شملت قطاع السجون في مختلف المجالات التشريعي والتنظيمي، أنسنة ظروف الحبس وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، ترقية الموارد البشرية، تطبيق برامج إعادة الإدماج وأخيرا عصرنة قطاع السجون عن طريق بناء مؤسسات عقابية وفقا للمعايير الدولية وإدخال المعلوماتية والتخطيط الاستراتيجي في تسيير المؤسسات العقابية، خلال ملتقى دولي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوربي بالجزائر حول موضوع التجربة الجزائرية في مجال إصلاح السجون، أين سيشارك في هذا الملتقى رؤساء إدارات السجون لدول فرنسا، إيطاليا، تونس، ليبيا، موريتانيا، النيجر وبوركينافاسوـ بالإضافة إلى ممثلي الهيئات الدولية بالجزائر على غرار الصليب الأحمر الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بنود بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر وسفراء الدول التي تتعاون مع الجزائر في مجال السجون، حيث سيكون الملتقى فرصة لإبراز الجوانب الإيجابية للتعاون مع الاتحاد الأوربي الذي ساهم في عمليات إصلاح السجون وذلك من خلال برنامجين للتعاون الأول يتعلق بدعم إصلاح السجون في الجزائر للفترة الممتدة ما بين 2008-2014 بمساعدة تقدر بـ 18 مليون أورو منها مساهمة جزائرية بـ 1.6 مليون وتضمن ثلاثة محاور أساسية وهي إعادة الادماج وتكوين الموارد البشرية وأنظمة الإعلام والأمن والثاني برنامج التوأمة مع إدارتي السجون الفرنسية والإيطالية، وهو برنامج لدعم وضع حيز التنفيذ اتفاق الشراكة الجزائري الأوربي، للفترة الممتدة ما بين 16 ماي 2016 وإلى غاية 15 نوفمبر 2018 ويقدر بتكلفة تقدر بـ2 مليون أورو.